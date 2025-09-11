Daugiau apie FTT

FTT Kainos informacija

FTT Baltoji knyga

FTT Tokenomika

FTT Kainų prognozė

FTT Istorija

FTT pirkimo vadovas

FTTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FTT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FTX Token logotipas

FTX Token kaina(FTT)

1 FTT į USD – tiesioginė kaina:

$0.8094
$0.8094$0.8094
+0.12%1D
USD
FTX Token (FTT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:54:41(UTC+8)

FTX Token (FTT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7985
$ 0.7985$ 0.7985
24 val. žemiausia
$ 0.8199
$ 0.8199$ 0.8199
24 val. aukščiausia

$ 0.7985
$ 0.7985$ 0.7985

$ 0.8199
$ 0.8199$ 0.8199

$ 85.0168524
$ 85.0168524$ 85.0168524

$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652

-0.05%

+0.12%

+2.10%

+2.10%

FTX Token (FTT) realiojo laiko kaina yra $ 0.8094. Per pastarąsias 24 valandas FTT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7985 iki aukščiausios $ 0.8199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTT kaina yra $ 85.0168524, o žemiausia – $ 0.6988230808940652.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTT per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FTX Token (FTT) rinkos informacija

No.175

$ 266.21M
$ 266.21M$ 266.21M

$ 306.08K
$ 306.08K$ 306.08K

$ 285.05M
$ 285.05M$ 285.05M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.813207
328,895,103.813207 328,895,103.813207

93.39%

0.01%

ETH

Dabartinė FTX Token rinkos kapitalizacija yra $ 266.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 306.08K. FTT apyvartoje yra 328.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 328895103.813207. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 285.05M

FTX Token (FTT) kainos istorija USD

Stebėkite FTX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00097+0.12%
30 dienų$ -0.123-13.20%
60 dienų$ -0.0762-8.61%
90 dienų$ -0.095-10.51%
FTX Token kainos pokytis šiandien

Šiandien FTT užfiksuotas $ +0.00097 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FTX Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.123 (-13.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FTX Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FTT rodiklis pasikeitė $ -0.0762 (-8.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FTX Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.095 (-10.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FTX Token (FTT) pokyčius?

Peržiūrėkite FTX Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FTX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FTTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FTX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FTX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FTX Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FTX Token (FTT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FTX Token (FTT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FTX Token prognozes.

Peržiūrėkite FTX Token kainos prognozę dabar!

FTX Token (FTT) Tokenomika

Supratimas apie FTX Token (FTT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FTTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FTX Token (FTT)

Ieškote, kaip nusipirkti FTX Token? Viskas paprasta ir patogu! FTX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FTT į vietos valiutas

1 FTX Token(FTT) į VND
21,299.361
1 FTX Token(FTT) į AUD
A$1.222194
1 FTX Token(FTT) į GBP
0.590862
1 FTX Token(FTT) į EUR
0.68799
1 FTX Token(FTT) į USD
$0.8094
1 FTX Token(FTT) į MYR
RM3.415668
1 FTX Token(FTT) į TRY
33.412032
1 FTX Token(FTT) į JPY
¥118.9818
1 FTX Token(FTT) į ARS
ARS$1,152.9903
1 FTX Token(FTT) į RUB
68.3943
1 FTX Token(FTT) į INR
71.30814
1 FTX Token(FTT) į IDR
Rp13,268.850336
1 FTX Token(FTT) į KRW
1,125.729708
1 FTX Token(FTT) į PHP
46.273398
1 FTX Token(FTT) į EGP
￡E.38.924046
1 FTX Token(FTT) į BRL
R$4.37076
1 FTX Token(FTT) į CAD
C$1.116972
1 FTX Token(FTT) į BDT
98.58492
1 FTX Token(FTT) į NGN
1,222.655358
1 FTX Token(FTT) į COP
$3,174.110664
1 FTX Token(FTT) į ZAR
R.14.156406
1 FTX Token(FTT) į UAH
33.412032
1 FTX Token(FTT) į VES
Bs126.2664
1 FTX Token(FTT) į CLP
$777.8334
1 FTX Token(FTT) į PKR
Rs229.877694
1 FTX Token(FTT) į KZT
436.331352
1 FTX Token(FTT) į THB
฿25.73892
1 FTX Token(FTT) į TWD
NT$24.532914
1 FTX Token(FTT) į AED
د.إ2.970498
1 FTX Token(FTT) į CHF
Fr0.639426
1 FTX Token(FTT) į HKD
HK$6.297132
1 FTX Token(FTT) į AMD
֏309.279834
1 FTX Token(FTT) į MAD
.د.م7.308882
1 FTX Token(FTT) į MXN
$15.046746
1 FTX Token(FTT) į SAR
ريال3.03525
1 FTX Token(FTT) į PLN
2.946216
1 FTX Token(FTT) į RON
лв3.504702
1 FTX Token(FTT) į SEK
kr7.559796
1 FTX Token(FTT) į BGN
лв1.351698
1 FTX Token(FTT) į HUF
Ft271.974588
1 FTX Token(FTT) į CZK
16.884084
1 FTX Token(FTT) į KWD
د.ك0.246867
1 FTX Token(FTT) į ILS
2.687208
1 FTX Token(FTT) į AOA
Kz740.528154
1 FTX Token(FTT) į BHD
.د.ب0.3051438
1 FTX Token(FTT) į BMD
$0.8094
1 FTX Token(FTT) į DKK
kr5.163972
1 FTX Token(FTT) į HNL
L21.214374
1 FTX Token(FTT) į MUR
36.8277
1 FTX Token(FTT) į NAD
$14.229252
1 FTX Token(FTT) į NOK
kr8.037342
1 FTX Token(FTT) į NZD
$1.359792
1 FTX Token(FTT) į PAB
B/.0.8094
1 FTX Token(FTT) į PGK
K3.431856
1 FTX Token(FTT) į QAR
ر.ق2.946216
1 FTX Token(FTT) į RSD
дин.81.06141

FTX Token išteklius

Išsamesnei FTX Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FTX Token

Kiek FTX Token(FTT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FTT kaina USD valiuta yra 0.8094USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FTT į USD kaina?
Dabartinė FTT kaina USD valiuta yra $ 0.8094. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FTX Token rinkos kapitalizacija?
FTT rinkos kapitalizacija yra $ 266.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FTT apyvartoje?
FTT apyvartoje yra 328.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FTT kaina?
FTT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 85.0168524USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FTT kaina?
FTT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6988230808940652USD.
Kokia yra FTT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FTT yra $ 306.08KUSD.
Ar FTT kaina šiais metais kils?
FTT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FTT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:54:41(UTC+8)

FTX Token (FTT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FTT-į-USD skaičiuoklė

Suma

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0.8094 USD

Prekiauti FTT

FTTUSDC
$0.8087
$0.8087$0.8087
-0.16%
FTTUSDT
$0.8094
$0.8094$0.8094
+0.09%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis