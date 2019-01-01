FTX Token (FTT) Tokenomika

FTX Token (FTT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFTX Token (FTT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
FTX Token (FTT) Informacija

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Baltoji knyga:
https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3

FTX Token (FTT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FTX Token (FTT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 278.31M
$ 278.31M
Bendra pasiūla:
$ 328.90M
$ 328.90M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 328.90M
$ 328.90M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 298.01M
$ 298.01M
Visų laikų rekordas:
$ 84.967
$ 84.967
Visų laikų minimumas:
$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652
Dabartinė kaina:
$ 0.8462
$ 0.8462

FTX Token (FTT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FTX Token (FTT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FTT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FTT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FTT tokenomiką, galite peržiūrėti FTT tokeno kainą realiuoju laiku!

FTX Token (FTT) Kainų istorija

FTT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FTT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FTT? Mūsų FTT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.