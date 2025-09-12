FTX Token (FTT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FTX Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FTT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FTX Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FTX Token kainos prognozė
$0.8128
+2.54%
USD
Faktinis
Prognozė
FTX Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FTX Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.8128 prekybos kainą 2025 m.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FTX Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.85344 prekybos kainą 2026 m.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FTT ateities kaina yra $ 0.896112 su 10.25% augimo norma.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FTT ateities kaina yra $ 0.940917 su 15.76% augimo norma.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FTT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.987963, o augimo norma – 21.55%.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FTT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.0373, o augimo norma – 27.63%.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FTX Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.6897 prekybos kainą.

FTX Token (FTT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FTX Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.7524 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.8128
    0.00%
  • 2026
    $ 0.85344
    5.00%
  • 2027
    $ 0.896112
    10.25%
  • 2028
    $ 0.940917
    15.76%
  • 2029
    $ 0.987963
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0373
    27.63%
  • 2031
    $ 1.0892
    34.01%
  • 2032
    $ 1.1436
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.2008
    47.75%
  • 2034
    $ 1.2609
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3239
    62.89%
  • 2036
    $ 1.3901
    71.03%
  • 2037
    $ 1.4596
    79.59%
  • 2038
    $ 1.5326
    88.56%
  • 2039
    $ 1.6092
    97.99%
  • 2040
    $ 1.6897
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės FTX Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.8128
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.812911
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.813579
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.816140
    0.41%
FTX Token (FTT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FTT kaina yra $0.8128. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FTX Token (FTT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FTT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.812911. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FTX Token (FTT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FTT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.813579. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FTX Token (FTT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FTT kaina yra $0.816140. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FTX Token kainų statistika

$ 0.8128
+2.54%

$ 267.29M
328.90M
$ 187.07K
--

Naujausia FTT kaina yra $ 0.8128. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.54%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 187.07K.
Be to, FTT turi 328.90M apyvartą ir $ 267.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti FTX Token (FTT)

Bandote įsigyti FTT? Dabar galite FTT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FTX Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FTT dabar

FTX Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FTX Token, dabartinė FTX Token kaina yra 0.8127USD. Apyvartinė FTX Token (FTT) pasiūla yra 0.00 FTT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $267.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.005800
    $ 0.817
    $ 0.788
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.034899
    $ 0.8516
    $ 0.768
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.190700
    $ 1.0215
    $ 0.757
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FTX Token kaina pasikeitė $0.005800, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FTX Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.8516 ir žemiausia $0.768. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo FTT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FTX Token įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.190700 vertę. Tai rodo, kad FTT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą FTX Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FTT kainų istoriją

Kaip veikia FTX Token (FTT) kainų prognozės modulis?

FTX Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FTT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FTX Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FTT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FTX Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FTT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FTT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FTX Token potencialą.

Kodėl FTT kainų prognozė yra svarbi?

FTT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FTT dabar?
Pagal jūsų prognozes, FTT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FTT kainų prognozė?
Remiantis FTX Token (FTT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FTT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FTT 2026 m.?
1 vieneto FTX Token (FTT) kaina šiandien yra $0.8128. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FTT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FTT kaina 2027 m.?
FTX Token (FTT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FTT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FTT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FTX Token (FTT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FTT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FTX Token (FTT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FTT 2030 m.?
1 vieneto FTX Token (FTT) kaina šiandien yra $0.8128. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FTT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FTT kainų prognozė 2040 metams?
FTX Token (FTT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FTT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:01:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.