Flamingo (FLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.03059. Per pastarąsias 24 valandas FLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0297 iki aukščiausios $ 0.03381 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLM kaina yra $ 1.24220201, o žemiausia – $ 0.013609467044339166.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLM per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Flamingo (FLM) rinkos informacija
Dabartinė Flamingo rinkos kapitalizacija yra $ 17.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.97M. FLM apyvartoje yra 556.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 556128394.7924821. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.59M
Flamingo (FLM) kainos istorija USD
Stebėkite Flamingo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000675
-0.22%
30 dienų
$ +0.00141
+4.83%
60 dienų
$ +0.00206
+7.22%
90 dienų
$ -0.00225
-6.86%
Flamingo kainos pokytis šiandien
Šiandien FLM užfiksuotas $ -0.0000675 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Flamingo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00141 (+4.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Flamingo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLM rodiklis pasikeitė $ +0.00206 (+7.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Flamingo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00225 (-6.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flamingo (FLM) pokyčius?
Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.
Flamingo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Flamingo (FLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flamingo (FLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flamingo prognozes.
Supratimas apie Flamingo (FLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Flamingo (FLM)
Ieškote, kaip nusipirkti Flamingo? Viskas paprasta ir patogu! Flamingo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
