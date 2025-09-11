Daugiau apie FLM

Flamingo logotipas

Flamingo kaina(FLM)

1 FLM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0306

$0.0306
$0.0306$0.0306
-0.22%1D
USD
Flamingo (FLM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:53:16(UTC+8)

Flamingo (FLM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0297
$ 0.0297$ 0.0297
24 val. žemiausia
$ 0.03381
$ 0.03381$ 0.03381
24 val. aukščiausia

$ 0.0297
$ 0.0297$ 0.0297

$ 0.03381
$ 0.03381$ 0.03381

$ 1.24220201
$ 1.24220201$ 1.24220201

$ 0.013609467044339166
$ 0.013609467044339166$ 0.013609467044339166

-0.20%

-0.22%

+8.32%

+8.32%

Flamingo (FLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.03059. Per pastarąsias 24 valandas FLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0297 iki aukščiausios $ 0.03381 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLM kaina yra $ 1.24220201, o žemiausia – $ 0.013609467044339166.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLM per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flamingo (FLM) rinkos informacija

No.974

$ 17.01M
$ 17.01M$ 17.01M

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 30.59M
$ 30.59M$ 30.59M

556.13M
556.13M 556.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

556,128,394.7924821
556,128,394.7924821 556,128,394.7924821

55.61%

NONE

Dabartinė Flamingo rinkos kapitalizacija yra $ 17.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.97M. FLM apyvartoje yra 556.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 556128394.7924821. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.59M

Flamingo (FLM) kainos istorija USD

Stebėkite Flamingo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000675-0.22%
30 dienų$ +0.00141+4.83%
60 dienų$ +0.00206+7.22%
90 dienų$ -0.00225-6.86%
Flamingo kainos pokytis šiandien

Šiandien FLM užfiksuotas $ -0.0000675 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Flamingo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00141 (+4.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Flamingo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLM rodiklis pasikeitė $ +0.00206 (+7.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Flamingo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00225 (-6.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flamingo (FLM) pokyčius?

Peržiūrėkite Flamingo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Flamingo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Flamingo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Flamingo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Flamingo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Flamingo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flamingo (FLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flamingo (FLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flamingo prognozes.

Peržiūrėkite Flamingo kainos prognozę dabar!

Flamingo (FLM) Tokenomika

Supratimas apie Flamingo (FLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Flamingo (FLM)

Ieškote, kaip nusipirkti Flamingo? Viskas paprasta ir patogu! Flamingo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLM į vietos valiutas

Išsamesnei Flamingo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Flamingo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flamingo

Kiek Flamingo(FLM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLM kaina USD valiuta yra 0.03059USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLM į USD kaina?
Dabartinė FLM kaina USD valiuta yra $ 0.03059. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flamingo rinkos kapitalizacija?
FLM rinkos kapitalizacija yra $ 17.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLM apyvartoje?
FLM apyvartoje yra 556.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLM kaina?
FLM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.24220201USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLM kaina?
FLM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013609467044339166USD.
Kokia yra FLM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLM yra $ 1.97MUSD.
Ar FLM kaina šiais metais kils?
FLM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:53:16(UTC+8)

Flamingo (FLM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

