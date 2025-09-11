FIT (FIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00004663. Per pastarąsias 24 valandas FIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004585 iki aukščiausios $ 0.00004664 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FIT (FIT) rinkos informacija
$ 54.16K
$ 54.16K
$ 279.78K
$ 279.78K
6,000,000,000
6,000,000,000
ETH
Dabartinė FIT rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.16K. FIT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 279.78K
FIT (FIT) kainos istorija USD
Stebėkite FIT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000003378
+0.73%
30 dienų
$ -0.00000082
-1.73%
60 dienų
$ -0.00000152
-3.16%
90 dienų
$ -0.00000492
-9.55%
FIT kainos pokytis šiandien
Šiandien FIT užfiksuotas $ +0.0000003378 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FIT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000082 (-1.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FIT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIT rodiklis pasikeitė $ -0.00000152 (-3.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FIT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000492 (-9.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FIT (FIT) pokyčius?
SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands.
FIT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FIT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FIT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FIT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FIT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FIT (FIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FIT (FIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FIT prognozes.
Supratimas apie FIT (FIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FIT (FIT)
Ieškote, kaip nusipirkti FIT? Viskas paprasta ir patogu! FIT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.