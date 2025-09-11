Daugiau apie EUL

Euler Finance logotipas

Euler Finance kaina(EUL)

$8.976
-2.03%1D
Euler Finance (EUL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:36(UTC+8)

Euler Finance (EUL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.34%

-2.03%

-7.62%

-7.62%

Euler Finance (EUL) realiojo laiko kaina yra $ 8.976. Per pastarąsias 24 valandas EUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.914 iki aukščiausios $ 9.269 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EUL kaina yra $ 15.891142207582437, o žemiausia – $ 1.4404454386373047.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EUL per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Euler Finance (EUL) rinkos informacija

No.254

73.12%

Dabartinė Euler Finance rinkos kapitalizacija yra $ 178.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.39K. EUL apyvartoje yra 19.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 27182818.28459045. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 243.99M

Euler Finance (EUL) kainos istorija USD

Stebėkite Euler Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.18599-2.03%
30 dienų$ -2.731-23.33%
60 dienų$ -4.971-35.65%
90 dienų$ +1.419+18.77%
Euler Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien EUL užfiksuotas $ -0.18599 (-2.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Euler Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.731 (-23.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Euler Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EUL rodiklis pasikeitė $ -4.971 (-35.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Euler Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.419 (+18.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Euler Finance (EUL) pokyčius?

Peržiūrėkite Euler Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Euler Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EULstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Euler Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Euler Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Euler Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Euler Finance (EUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Euler Finance (EUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Euler Finance prognozes.

Peržiūrėkite Euler Finance kainos prognozę dabar!

Euler Finance (EUL) Tokenomika

Supratimas apie Euler Finance (EUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EULišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Euler Finance (EUL)

Ieškote, kaip nusipirkti Euler Finance? Viskas paprasta ir patogu! Euler Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EUL į vietos valiutas

1 Euler Finance(EUL) į VND
1 Euler Finance(EUL) į AUD
1 Euler Finance(EUL) į GBP
1 Euler Finance(EUL) į EUR
1 Euler Finance(EUL) į USD
1 Euler Finance(EUL) į MYR
1 Euler Finance(EUL) į TRY
1 Euler Finance(EUL) į JPY
1 Euler Finance(EUL) į ARS
1 Euler Finance(EUL) į RUB
1 Euler Finance(EUL) į INR
1 Euler Finance(EUL) į IDR
1 Euler Finance(EUL) į KRW
1 Euler Finance(EUL) į PHP
1 Euler Finance(EUL) į EGP
1 Euler Finance(EUL) į BRL
1 Euler Finance(EUL) į CAD
1 Euler Finance(EUL) į BDT
1 Euler Finance(EUL) į NGN
1 Euler Finance(EUL) į COP
1 Euler Finance(EUL) į ZAR
1 Euler Finance(EUL) į UAH
1 Euler Finance(EUL) į VES
1 Euler Finance(EUL) į CLP
1 Euler Finance(EUL) į PKR
1 Euler Finance(EUL) į KZT
1 Euler Finance(EUL) į THB
1 Euler Finance(EUL) į TWD
1 Euler Finance(EUL) į AED
1 Euler Finance(EUL) į CHF
1 Euler Finance(EUL) į HKD
1 Euler Finance(EUL) į AMD
1 Euler Finance(EUL) į MAD
1 Euler Finance(EUL) į MXN
1 Euler Finance(EUL) į SAR
1 Euler Finance(EUL) į PLN
1 Euler Finance(EUL) į RON
1 Euler Finance(EUL) į SEK
1 Euler Finance(EUL) į BGN
1 Euler Finance(EUL) į HUF
1 Euler Finance(EUL) į CZK
1 Euler Finance(EUL) į KWD
1 Euler Finance(EUL) į ILS
1 Euler Finance(EUL) į AOA
1 Euler Finance(EUL) į BHD
1 Euler Finance(EUL) į BMD
1 Euler Finance(EUL) į DKK
1 Euler Finance(EUL) į HNL
1 Euler Finance(EUL) į MUR
1 Euler Finance(EUL) į NAD
1 Euler Finance(EUL) į NOK
1 Euler Finance(EUL) į NZD
1 Euler Finance(EUL) į PAB
1 Euler Finance(EUL) į PGK
1 Euler Finance(EUL) į QAR
1 Euler Finance(EUL) į RSD
дин.899.48496

Euler Finance išteklius

Išsamesnei Euler Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Euler Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Euler Finance

Kiek Euler Finance(EUL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EUL kaina USD valiuta yra 8.976USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EUL į USD kaina?
Dabartinė EUL kaina USD valiuta yra $ 8.976. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Euler Finance rinkos kapitalizacija?
EUL rinkos kapitalizacija yra $ 178.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EUL apyvartoje?
EUL apyvartoje yra 19.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EUL kaina?
EUL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.891142207582437USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EUL kaina?
EUL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.4404454386373047USD.
Kokia yra EUL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EUL yra $ 64.39KUSD.
Ar EUL kaina šiais metais kils?
EUL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EUL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:36(UTC+8)

Euler Finance (EUL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$8.976
