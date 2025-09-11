Euler Finance (EUL) realiojo laiko kaina yra $ 8.976. Per pastarąsias 24 valandas EUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.914 iki aukščiausios $ 9.269 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EUL kaina yra $ 15.891142207582437, o žemiausia – $ 1.4404454386373047.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EUL per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Euler Finance (EUL) rinkos informacija
No.254
$ 178.41M
$ 178.41M$ 178.41M
$ 64.39K
$ 64.39K$ 64.39K
$ 243.99M
$ 243.99M$ 243.99M
19.88M
19.88M 19.88M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045
73.12%
ETH
Dabartinė Euler Finance rinkos kapitalizacija yra $ 178.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.39K. EUL apyvartoje yra 19.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 27182818.28459045. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 243.99M
Euler Finance (EUL) kainos istorija USD
Stebėkite Euler Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.18599
-2.03%
30 dienų
$ -2.731
-23.33%
60 dienų
$ -4.971
-35.65%
90 dienų
$ +1.419
+18.77%
Euler Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien EUL užfiksuotas $ -0.18599 (-2.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Euler Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.731 (-23.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Euler Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EUL rodiklis pasikeitė $ -4.971 (-35.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Euler Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.419 (+18.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Euler Finance (EUL) pokyčius?
Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.
Euler Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Euler Finance (EUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Euler Finance (EUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Euler Finance prognozes.
Supratimas apie Euler Finance (EUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EULišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.