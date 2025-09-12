Euler Finance (EUL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Euler Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EUL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Euler Finance kainos prognozė
+2.95%
Euler Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Euler Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 9.272 prekybos kainą 2025 m.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Euler Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 9.7356 prekybos kainą 2026 m.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EUL ateities kaina yra $ 10.2223 su 10.25% augimo norma.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EUL ateities kaina yra $ 10.7334 su 15.76% augimo norma.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EUL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 11.2701, o augimo norma – 21.55%.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EUL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 11.8336, o augimo norma – 27.63%.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Euler Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 19.2758 prekybos kainą.

Euler Finance (EUL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Euler Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 31.3982 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 9.272
    0.00%
  • 2026
    $ 9.7356
    5.00%
  • 2027
    $ 10.2223
    10.25%
  • 2028
    $ 10.7334
    15.76%
  • 2029
    $ 11.2701
    21.55%
  • 2030
    $ 11.8336
    27.63%
  • 2031
    $ 12.4253
    34.01%
  • 2032
    $ 13.0466
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 13.6989
    47.75%
  • 2034
    $ 14.3839
    55.13%
  • 2035
    $ 15.1031
    62.89%
  • 2036
    $ 15.8582
    71.03%
  • 2037
    $ 16.6511
    79.59%
  • 2038
    $ 17.4837
    88.56%
  • 2039
    $ 18.3579
    97.99%
  • 2040
    $ 19.2758
    107.89%
Trumpalaikės Euler Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 9.272
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 9.2732
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 9.2808
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 9.3101
    0.41%
Euler Finance (EUL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EUL kaina yra $9.272. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Euler Finance (EUL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EUL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $9.2732. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Euler Finance (EUL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EUL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $9.2808. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Euler Finance (EUL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EUL kaina yra $9.3101. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Euler Finance kainų statistika

Naujausia EUL kaina yra $ 9.272. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.95%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 98.34K.
Be to, EUL turi 19.88M apyvartą ir $ 184.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Euler Finance (EUL)

Bandote įsigyti EUL? Dabar galite EUL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Euler Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EUL dabar

Euler Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Euler Finance, dabartinė Euler Finance kaina yra 9.272USD. Apyvartinė Euler Finance (EUL) pasiūla yra 0.00 EUL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $184.30M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.247000
    $ 9.697
    $ 8.94
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.979999
    $ 11.169
    $ 8.914
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -2.5519
    $ 16.5
    $ 8.777
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Euler Finance kaina pasikeitė $0.247000, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Euler Finance buvo prekiaujama aukščiausia $11.169 ir žemiausia $8.914. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo EUL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Euler Finance įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-2.5519 vertę. Tai rodo, kad EUL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Euler Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EUL kainų istoriją

Kaip veikia Euler Finance (EUL) kainų prognozės modulis?

Euler Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EUL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Euler Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EUL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Euler Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EUL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EUL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Euler Finance potencialą.

Kodėl EUL kainų prognozė yra svarbi?

EUL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EUL dabar?
Pagal jūsų prognozes, EUL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EUL kainų prognozė?
Remiantis Euler Finance (EUL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EUL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EUL 2026 m.?
1 vieneto Euler Finance (EUL) kaina šiandien yra $9.272. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EUL kaina 2027 m.?
Euler Finance (EUL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EUL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EUL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Euler Finance (EUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EUL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Euler Finance (EUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EUL 2030 m.?
1 vieneto Euler Finance (EUL) kaina šiandien yra $9.272. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EUL kainų prognozė 2040 metams?
Euler Finance (EUL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EUL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.