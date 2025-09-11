Eesee (ESE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00658. Per pastarąsias 24 valandas ESE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006433 iki aukščiausios $ 0.006703 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ESE kaina yra $ 0.149225002085829, o žemiausia – $ 0.005202579334375652.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ESE per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Eesee (ESE) rinkos informacija
No.1583
$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M
$ 49.85K
$ 49.85K$ 49.85K
$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M
558.32M
558.32M 558.32M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
632,168,601.5408899
632,168,601.5408899 632,168,601.5408899
55.83%
ETH
Dabartinė Eesee rinkos kapitalizacija yra $ 3.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.85K. ESE apyvartoje yra 558.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 632168601.5408899. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.58M
Eesee (ESE) kainos istorija USD
Stebėkite Eesee kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007352
+1.13%
30 dienų
$ -0.00015
-2.23%
60 dienų
$ -0.000403
-5.78%
90 dienų
$ -0.000951
-12.63%
Eesee kainos pokytis šiandien
Šiandien ESE užfiksuotas $ +0.00007352 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Eesee 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00015 (-2.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Eesee 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ESE rodiklis pasikeitė $ -0.000403 (-5.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Eesee 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000951 (-12.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.
Eesee galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Eesee investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ESEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Eesee mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Eesee, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Eesee kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti Eesee (ESE)
Ieškote, kaip nusipirkti Eesee? Viskas paprasta ir patogu! Eesee lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
