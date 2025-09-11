TEH EPIK DUCK (EPIK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00496. Per pastarąsias 24 valandas EPIK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004881 iki aukščiausios $ 0.005001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPIK kaina yra $ 0.05957419152210185, o žemiausia – $ 0.001254185296328304.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPIK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TEH EPIK DUCK (EPIK) rinkos informacija
Dabartinė TEH EPIK DUCK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.53K. EPIK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 846671686.83. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.20M
TEH EPIK DUCK (EPIK) kainos istorija USD
Stebėkite TEH EPIK DUCK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002092
-0.42%
30 dienų
$ -0.000649
-11.58%
60 dienų
$ +0.001388
+38.85%
90 dienų
$ +0.00129
+35.14%
TEH EPIK DUCK kainos pokytis šiandien
Šiandien EPIK užfiksuotas $ -0.00002092 (-0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TEH EPIK DUCK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000649 (-11.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TEH EPIK DUCK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPIK rodiklis pasikeitė $ +0.001388 (+38.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TEH EPIK DUCK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00129 (+35.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TEH EPIK DUCK (EPIK) pokyčius?
Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.
TEH EPIK DUCK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TEH EPIK DUCK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EPIKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TEH EPIK DUCK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TEH EPIK DUCK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TEH EPIK DUCK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TEH EPIK DUCK (EPIK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TEH EPIK DUCK (EPIK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TEH EPIK DUCK prognozes.
Supratimas apie TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPIKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TEH EPIK DUCK (EPIK)
Ieškote, kaip nusipirkti TEH EPIK DUCK? Viskas paprasta ir patogu! TEH EPIK DUCK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.