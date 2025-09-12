TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainos prognozavimas (USD)
Gaukite TEH EPIK DUCK kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EPIK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.
TEH EPIK DUCK Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)
Remiantis jūsų prognoze, TEH EPIK DUCK galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00518 prekybos kainą 2025 m.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)
Remiantis jūsų prognoze, TEH EPIK DUCK galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005439 prekybos kainą 2026 m.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EPIK ateities kaina yra $ 0.005710 su 10.25% augimo norma.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EPIK ateities kaina yra $ 0.005996 su 15.76% augimo norma.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPIK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006296, o augimo norma – 21.55%.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPIK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006611, o augimo norma – 27.63%.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. TEH EPIK DUCK kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010768 prekybos kainą.TEH EPIK DUCK (EPIK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)
2050 m. TEH EPIK DUCK kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017541 prekybos kainą.
- 2025$ 0.005180.00%
- 2026$ 0.0054395.00%
- 2027$ 0.00571010.25%
- 2028$ 0.00599615.76%
- 2029$ 0.00629621.55%
- 2030$ 0.00661127.63%
- 2031$ 0.00694134.01%
- 2032$ 0.00728840.71%
- 2033$ 0.00765347.75%
- 2034$ 0.00803555.13%
- 2035$ 0.00843762.89%
- 2036$ 0.00885971.03%
- 2037$ 0.00930279.59%
- 2038$ 0.00976788.56%
- 2039$ 0.01025697.99%
- 2040$ 0.010768107.89%
Trumpalaikės TEH EPIK DUCK kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų
- September 12, 2025(Šiandien)$ 0.005180.00%
- September 13, 2025(Rytoj)$ 0.0051800.01%
- September 19, 2025(Šią savaitę)$ 0.0051840.10%
- October 12, 2025(30 dienų)$ 0.0052010.41%
September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EPIK, naudojant
Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EPIK, naudojant
Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EPIK kaina yra
Dabartinė TEH EPIK DUCK kainų statistika
+3.43%
+35.06%
Kaip įsigyti TEH EPIK DUCK (EPIK)
Bandote įsigyti EPIK? Dabar galite EPIK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti TEH EPIK DUCK ir pradėkite MEXC dabar!Sužinokite, kaip įsigyti EPIK dabar
TEH EPIK DUCK istorinė kaina
Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TEH EPIK DUCK, dabartinė TEH EPIK DUCK kaina yra 0.00518USD. Apyvartinė TEH EPIK DUCK (EPIK) pasiūla yra
- 24 valandos0.04%$ 0.000201$ 0.00518$ 0.004939
- 7 dienos0.24%$ 0.000987$ 0.005597$ 0.003724
- 30 dienų-0.13%$ -0.000817$ 0.007099$ 0.003642
Per pastarąsias 24 valandas TEH EPIK DUCK kaina pasikeitė
Per paskutines 7 dienas TEH EPIK DUCK buvo prekiaujama aukščiausia
Per pastarąjį mėnesį TEH EPIK DUCK įvyko
Peržiūrėkite visą TEH EPIK DUCK kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.Peržiūrėti visą EPIK kainų istoriją
Kaip veikia TEH EPIK DUCK (EPIK) kainų prognozės modulis?
TEH EPIK DUCK Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EPIK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.
Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TEH EPIK DUCK ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.
Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EPIK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.
Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TEH EPIK DUCK kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.
Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EPIK ateitį.
Techniniai kainų prognozavimo rodikliai
Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:
Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.
Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.
Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EPIK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.
Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TEH EPIK DUCK potencialą.
Kodėl EPIK kainų prognozė yra svarbi?
EPIK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:
Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.
Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.
Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.
Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.
Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.
Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.
Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.
Dažnai užduodami klausimai (DUK):
Atsakomybės apribojimas
Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.
Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.
Kokios jūsų nuotaikos dėl TEH EPIK DUCK?
- Labai optimistinės
- Augimo pozicija („Bullish“)
- Neutralios
- Kritimo pozicija („Bearish“)
- Labai pesimistinės