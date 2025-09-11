Catecoin (CATE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001903. Per pastarąsias 24 valandas CATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001802 iki aukščiausios $ 0.0000001903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATE kaina yra $ 0.000011897669681147, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Catecoin (CATE) rinkos informacija
No.1120
$ 10.90M
$ 10.90M$ 10.90M
$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K
$ 11.42M
$ 11.42M$ 11.42M
57.27T
57.27T 57.27T
60,000,000,000,000
60,000,000,000,000 60,000,000,000,000
BSC
Dabartinė Catecoin rinkos kapitalizacija yra $ 10.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.63K. CATE apyvartoje yra 57.27T vienetų, o bendras kiekis siekia 60000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.42M
Catecoin (CATE) kainos istorija USD
Stebėkite Catecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0000000926
-32.74%
60 dienų
$ +0.0000000953
+100.31%
90 dienų
$ +0.0000000945
+98.64%
Catecoin kainos pokytis šiandien
Šiandien CATE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Catecoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000926 (-32.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Catecoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CATE rodiklis pasikeitė $ +0.0000000953 (+100.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Catecoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000945 (+98.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Catecoin (CATE) pokyčius?
Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have.
