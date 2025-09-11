VeThor Token (VTHO) realiojo laiko kaina yra $ 0.001892. Per pastarąsias 24 valandas VTHO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00187 iki aukščiausios $ 0.001907 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VTHO kaina yra $ 0.0420125, o žemiausia – $ 0.000152617258992.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VTHO per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VeThor Token (VTHO) rinkos informacija
No.255
$ 177.56M
$ 177.56M$ 177.56M
$ 190.83K
$ 190.83K$ 190.83K
$ 177.56M
$ 177.56M$ 177.56M
93.85B
93.85B 93.85B
93,846,784,982
93,846,784,982 93,846,784,982
0.01%
2018-07-31 00:00:00
VET
Dabartinė VeThor Token rinkos kapitalizacija yra $ 177.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 190.83K. VTHO apyvartoje yra 93.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 93846784982. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.56M
VeThor Token (VTHO) kainos istorija USD
Stebėkite VeThor Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000095
+0.05%
30 dienų
$ +0.000001
+0.05%
60 dienų
$ -0.000278
-12.82%
90 dienų
$ -0.000061
-3.13%
VeThor Token kainos pokytis šiandien
Šiandien VTHO užfiksuotas $ +0.00000095 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VeThor Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000001 (+0.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VeThor Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VTHO rodiklis pasikeitė $ -0.000278 (-12.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VeThor Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000061 (-3.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VeThor Token (VTHO) pokyčius?
The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.
VeThor Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VeThor Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VTHOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie VeThor Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VeThor Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VeThor Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VeThor Token (VTHO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VeThor Token (VTHO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VeThor Token prognozes.
Supratimas apie VeThor Token (VTHO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VTHOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VeThor Token (VTHO)
Ieškote, kaip nusipirkti VeThor Token? Viskas paprasta ir patogu! VeThor Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.