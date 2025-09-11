Daugiau apie VTHO

VTHO Kainos informacija

VTHO Baltoji knyga

VTHO Oficiali svetainė

VTHO Tokenomika

VTHO Kainų prognozė

VTHO Istorija

VTHO pirkimo vadovas

VTHOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VTHO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VeThor Token logotipas

VeThor Token kaina(VTHO)

1 VTHO į USD – tiesioginė kaina:

$0.001892
$0.001892$0.001892
+0.05%1D
USD
VeThor Token (VTHO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:50(UTC+8)

VeThor Token (VTHO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187
24 val. žemiausia
$ 0.001907
$ 0.001907$ 0.001907
24 val. aukščiausia

$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187

$ 0.001907
$ 0.001907$ 0.001907

$ 0.0420125
$ 0.0420125$ 0.0420125

$ 0.000152617258992
$ 0.000152617258992$ 0.000152617258992

-0.11%

+0.05%

+4.70%

+4.70%

VeThor Token (VTHO) realiojo laiko kaina yra $ 0.001892. Per pastarąsias 24 valandas VTHO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00187 iki aukščiausios $ 0.001907 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VTHO kaina yra $ 0.0420125, o žemiausia – $ 0.000152617258992.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VTHO per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VeThor Token (VTHO) rinkos informacija

No.255

$ 177.56M
$ 177.56M$ 177.56M

$ 190.83K
$ 190.83K$ 190.83K

$ 177.56M
$ 177.56M$ 177.56M

93.85B
93.85B 93.85B

93,846,784,982
93,846,784,982 93,846,784,982

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Dabartinė VeThor Token rinkos kapitalizacija yra $ 177.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 190.83K. VTHO apyvartoje yra 93.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 93846784982. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.56M

VeThor Token (VTHO) kainos istorija USD

Stebėkite VeThor Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000095+0.05%
30 dienų$ +0.000001+0.05%
60 dienų$ -0.000278-12.82%
90 dienų$ -0.000061-3.13%
VeThor Token kainos pokytis šiandien

Šiandien VTHO užfiksuotas $ +0.00000095 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VeThor Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000001 (+0.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VeThor Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VTHO rodiklis pasikeitė $ -0.000278 (-12.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VeThor Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000061 (-3.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VeThor Token (VTHO) pokyčius?

Peržiūrėkite VeThor Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VeThor Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VTHOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VeThor Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VeThor Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VeThor Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VeThor Token (VTHO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VeThor Token (VTHO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VeThor Token prognozes.

Peržiūrėkite VeThor Token kainos prognozę dabar!

VeThor Token (VTHO) Tokenomika

Supratimas apie VeThor Token (VTHO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VTHOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VeThor Token (VTHO)

Ieškote, kaip nusipirkti VeThor Token? Viskas paprasta ir patogu! VeThor Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VTHO į vietos valiutas

1 VeThor Token(VTHO) į VND
49.78798
1 VeThor Token(VTHO) į AUD
A$0.00285692
1 VeThor Token(VTHO) į GBP
0.00138116
1 VeThor Token(VTHO) į EUR
0.0016082
1 VeThor Token(VTHO) į USD
$0.001892
1 VeThor Token(VTHO) į MYR
RM0.00798424
1 VeThor Token(VTHO) į TRY
0.07810176
1 VeThor Token(VTHO) į JPY
¥0.278124
1 VeThor Token(VTHO) į ARS
ARS$2.695154
1 VeThor Token(VTHO) į RUB
0.15985508
1 VeThor Token(VTHO) į INR
0.16693116
1 VeThor Token(VTHO) į IDR
Rp31.01638848
1 VeThor Token(VTHO) į KRW
2.63143144
1 VeThor Token(VTHO) į PHP
0.10824132
1 VeThor Token(VTHO) į EGP
￡E.0.09108088
1 VeThor Token(VTHO) į BRL
R$0.0102168
1 VeThor Token(VTHO) į CAD
C$0.00261096
1 VeThor Token(VTHO) į BDT
0.2304456
1 VeThor Token(VTHO) į NGN
2.85368468
1 VeThor Token(VTHO) į COP
$7.41959152
1 VeThor Token(VTHO) į ZAR
R.0.03309108
1 VeThor Token(VTHO) į UAH
0.07810176
1 VeThor Token(VTHO) į VES
Bs0.295152
1 VeThor Token(VTHO) į CLP
$1.818212
1 VeThor Token(VTHO) į PKR
Rs0.53734692
1 VeThor Token(VTHO) į KZT
1.01993936
1 VeThor Token(VTHO) į THB
฿0.06012776
1 VeThor Token(VTHO) į TWD
NT$0.05746004
1 VeThor Token(VTHO) į AED
د.إ0.00694364
1 VeThor Token(VTHO) į CHF
Fr0.00149468
1 VeThor Token(VTHO) į HKD
HK$0.01471976
1 VeThor Token(VTHO) į AMD
֏0.72295212
1 VeThor Token(VTHO) į MAD
.د.م0.01708476
1 VeThor Token(VTHO) į MXN
$0.0351912
1 VeThor Token(VTHO) į SAR
ريال0.007095
1 VeThor Token(VTHO) į PLN
0.00688688
1 VeThor Token(VTHO) į RON
лв0.00821128
1 VeThor Token(VTHO) į SEK
kr0.0176902
1 VeThor Token(VTHO) į BGN
лв0.00315964
1 VeThor Token(VTHO) į HUF
Ft0.63595796
1 VeThor Token(VTHO) į CZK
0.03946712
1 VeThor Token(VTHO) į KWD
د.ك0.00057706
1 VeThor Token(VTHO) į ILS
0.00630036
1 VeThor Token(VTHO) į AOA
Kz1.73100972
1 VeThor Token(VTHO) į BHD
.د.ب0.000713284
1 VeThor Token(VTHO) į BMD
$0.001892
1 VeThor Token(VTHO) į DKK
kr0.01207096
1 VeThor Token(VTHO) į HNL
L0.04958932
1 VeThor Token(VTHO) į MUR
0.08619952
1 VeThor Token(VTHO) į NAD
$0.03326136
1 VeThor Token(VTHO) į NOK
kr0.01878756
1 VeThor Token(VTHO) į NZD
$0.00317856
1 VeThor Token(VTHO) į PAB
B/.0.001892
1 VeThor Token(VTHO) į PGK
K0.00802208
1 VeThor Token(VTHO) į QAR
ر.ق0.00688688
1 VeThor Token(VTHO) į RSD
дин.0.1894838

VeThor Token išteklius

Išsamesnei VeThor Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VeThor Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VeThor Token

Kiek VeThor Token(VTHO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VTHO kaina USD valiuta yra 0.001892USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VTHO į USD kaina?
Dabartinė VTHO kaina USD valiuta yra $ 0.001892. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VeThor Token rinkos kapitalizacija?
VTHO rinkos kapitalizacija yra $ 177.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VTHO apyvartoje?
VTHO apyvartoje yra 93.85BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VTHO kaina?
VTHO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0420125USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VTHO kaina?
VTHO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000152617258992USD.
Kokia yra VTHO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VTHO yra $ 190.83KUSD.
Ar VTHO kaina šiais metais kils?
VTHO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VTHO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:50(UTC+8)

VeThor Token (VTHO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VTHO-į-USD skaičiuoklė

Suma

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0.001892 USD

Prekiauti VTHO

VTHOUSDT
$0.001892
$0.001892$0.001892
-0.05%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis