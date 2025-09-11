Daugiau apie ELIX

Elixir Games kaina(ELIX)

$0.002692
$0.002692
-0.84%1D
Elixir Games (ELIX) kainos grafikas realiu laiku
Elixir Games (ELIX) kainos informacija (USD)

$ 0.002664
$ 0.002664
$ 0.002779
$ 0.002779
$ 0.002664
$ 0.002664

$ 0.002779
$ 0.002779

$ 0.18068135424224743
$ 0.18068135424224743

$ 0.0026116961209455
$ 0.0026116961209455

-0.71%

-0.84%

-19.48%

-19.48%

Elixir Games (ELIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.002692. Per pastarąsias 24 valandas ELIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002664 iki aukščiausios $ 0.002779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELIX kaina yra $ 0.18068135424224743, o žemiausia – $ 0.0026116961209455.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELIX per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elixir Games (ELIX) rinkos informacija

$ 662.03K
$ 662.03K

$ 21.15K
$ 21.15K

$ 4.04M
$ 4.04M

245.93M
245.93M

1,500,000,000
1,500,000,000

1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958

16.39%

SOL

Dabartinė Elixir Games rinkos kapitalizacija yra $ 662.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.15K. ELIX apyvartoje yra 245.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 1499994210.560958. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.04M

Elixir Games (ELIX) kainos istorija USD

Stebėkite Elixir Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000228-0.84%
30 dienų$ -0.000409-13.19%
60 dienų$ -0.000764-22.11%
90 dienų$ -0.001452-35.04%
Elixir Games kainos pokytis šiandien

Šiandien ELIX užfiksuotas $ -0.0000228 (-0.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Elixir Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000409 (-13.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Elixir Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELIX rodiklis pasikeitė $ -0.000764 (-22.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Elixir Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001452 (-35.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elixir Games (ELIX) pokyčius?

Peržiūrėkite Elixir Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elixir Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ELIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Elixir Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elixir Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Elixir Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elixir Games (ELIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elixir Games (ELIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elixir Games prognozes.

Peržiūrėkite Elixir Games kainos prognozę dabar!

Elixir Games (ELIX) Tokenomika

Supratimas apie Elixir Games (ELIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Elixir Games (ELIX)

Ieškote, kaip nusipirkti Elixir Games? Viskas paprasta ir patogu! Elixir Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ELIX į vietos valiutas

1 Elixir Games(ELIX) į VND
70.83998
1 Elixir Games(ELIX) į AUD
A$0.00406492
1 Elixir Games(ELIX) į GBP
0.00196516
1 Elixir Games(ELIX) į EUR
0.0022882
1 Elixir Games(ELIX) į USD
$0.002692
1 Elixir Games(ELIX) į MYR
RM0.01136024
1 Elixir Games(ELIX) į TRY
0.11112576
1 Elixir Games(ELIX) į JPY
¥0.395724
1 Elixir Games(ELIX) į ARS
ARS$3.834754
1 Elixir Games(ELIX) į RUB
0.227474
1 Elixir Games(ELIX) į INR
0.2371652
1 Elixir Games(ELIX) į IDR
Rp44.13114048
1 Elixir Games(ELIX) į KRW
3.74408744
1 Elixir Games(ELIX) į PHP
0.15390164
1 Elixir Games(ELIX) į EGP
￡E.0.12945828
1 Elixir Games(ELIX) į BRL
R$0.0145368
1 Elixir Games(ELIX) į CAD
C$0.00371496
1 Elixir Games(ELIX) į BDT
0.3278856
1 Elixir Games(ELIX) į NGN
4.06645444
1 Elixir Games(ELIX) į COP
$10.55683952
1 Elixir Games(ELIX) į ZAR
R.0.04708308
1 Elixir Games(ELIX) į UAH
0.11112576
1 Elixir Games(ELIX) į VES
Bs0.419952
1 Elixir Games(ELIX) į CLP
$2.587012
1 Elixir Games(ELIX) į PKR
Rs0.76455492
1 Elixir Games(ELIX) į KZT
1.45120336
1 Elixir Games(ELIX) į THB
฿0.0856056
1 Elixir Games(ELIX) į TWD
NT$0.08159452
1 Elixir Games(ELIX) į AED
د.إ0.00987964
1 Elixir Games(ELIX) į CHF
Fr0.00212668
1 Elixir Games(ELIX) į HKD
HK$0.02094376
1 Elixir Games(ELIX) į AMD
֏1.02864012
1 Elixir Games(ELIX) į MAD
.د.م0.02430876
1 Elixir Games(ELIX) į MXN
$0.05004428
1 Elixir Games(ELIX) į SAR
ريال0.010095
1 Elixir Games(ELIX) į PLN
0.00979888
1 Elixir Games(ELIX) į RON
лв0.01165636
1 Elixir Games(ELIX) į SEK
kr0.02514328
1 Elixir Games(ELIX) į BGN
лв0.00449564
1 Elixir Games(ELIX) į HUF
Ft0.90456584
1 Elixir Games(ELIX) į CZK
0.05615512
1 Elixir Games(ELIX) į KWD
د.ك0.00082106
1 Elixir Games(ELIX) į ILS
0.00893744
1 Elixir Games(ELIX) į AOA
Kz2.46293772
1 Elixir Games(ELIX) į BHD
.د.ب0.001014884
1 Elixir Games(ELIX) į BMD
$0.002692
1 Elixir Games(ELIX) į DKK
kr0.01717496
1 Elixir Games(ELIX) į HNL
L0.07055732
1 Elixir Games(ELIX) į MUR
0.122486
1 Elixir Games(ELIX) į NAD
$0.04732536
1 Elixir Games(ELIX) į NOK
kr0.02673156
1 Elixir Games(ELIX) į NZD
$0.00452256
1 Elixir Games(ELIX) į PAB
B/.0.002692
1 Elixir Games(ELIX) į PGK
K0.01141408
1 Elixir Games(ELIX) į QAR
ر.ق0.00979888
1 Elixir Games(ELIX) į RSD
дин.0.2696038

Elixir Games išteklius

Išsamesnei Elixir Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Elixir Games svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elixir Games

Kiek Elixir Games(ELIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELIX kaina USD valiuta yra 0.002692USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELIX į USD kaina?
Dabartinė ELIX kaina USD valiuta yra $ 0.002692. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elixir Games rinkos kapitalizacija?
ELIX rinkos kapitalizacija yra $ 662.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELIX apyvartoje?
ELIX apyvartoje yra 245.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELIX kaina?
ELIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.18068135424224743USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELIX kaina?
ELIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0026116961209455USD.
Kokia yra ELIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELIX yra $ 21.15KUSD.
Ar ELIX kaina šiais metais kils?
ELIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Elixir Games (ELIX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.002692
