Elixir Games (ELIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.002692. Per pastarąsias 24 valandas ELIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002664 iki aukščiausios $ 0.002779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELIX kaina yra $ 0.18068135424224743, o žemiausia – $ 0.0026116961209455.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELIX per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Elixir Games (ELIX) rinkos informacija
No.2350
$ 662.03K
$ 21.15K
$ 4.04M
245.93M
1,500,000,000
1,499,994,210.560958
16.39%
SOL
Dabartinė Elixir Games rinkos kapitalizacija yra $ 662.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.15K. ELIX apyvartoje yra 245.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 1499994210.560958. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.04M
Elixir Games (ELIX) kainos istorija USD
Stebėkite Elixir Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000228
-0.84%
30 dienų
$ -0.000409
-13.19%
60 dienų
$ -0.000764
-22.11%
90 dienų
$ -0.001452
-35.04%
Elixir Games kainos pokytis šiandien
Šiandien ELIX užfiksuotas $ -0.0000228 (-0.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Elixir Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000409 (-13.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Elixir Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELIX rodiklis pasikeitė $ -0.000764 (-22.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Elixir Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001452 (-35.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elixir Games (ELIX) pokyčius?
Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.
Elixir Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elixir Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ELIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Elixir Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elixir Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Elixir Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Elixir Games (ELIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elixir Games (ELIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elixir Games prognozes.
Supratimas apie Elixir Games (ELIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Elixir Games (ELIX)
Ieškote, kaip nusipirkti Elixir Games? Viskas paprasta ir patogu! Elixir Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.