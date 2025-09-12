Elixir Games (ELIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Elixir Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ELIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Elixir Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Elixir Games kainos prognozė
$0.002853
+5.12%
USD
Faktinis
Prognozė
Elixir Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Elixir Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002853 prekybos kainą 2025 m.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Elixir Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002995 prekybos kainą 2026 m.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ELIX ateities kaina yra $ 0.003145 su 10.25% augimo norma.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ELIX ateities kaina yra $ 0.003302 su 15.76% augimo norma.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ELIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003467, o augimo norma – 21.55%.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ELIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003641, o augimo norma – 27.63%.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Elixir Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005931 prekybos kainą.

Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Elixir Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009661 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002853
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002995
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003145
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003302
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003467
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003641
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003823
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004014
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004215
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004425
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004647
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004879
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005123
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005379
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005648
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005931
    107.89%
Trumpalaikės Elixir Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002853
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002853
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002855
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002864
    0.41%
Elixir Games (ELIX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ELIX kaina yra $0.002853. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Elixir Games (ELIX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ELIX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002853. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Elixir Games (ELIX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ELIX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002855. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Elixir Games (ELIX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ELIX kaina yra $0.002864. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Elixir Games kainų statistika

$ 0.002853
+5.12%

$ 701.63K
245.93M
$ 17.41K
--

Naujausia ELIX kaina yra $ 0.002853. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 17.41K.
Be to, ELIX turi 245.93M apyvartą ir $ 701.63K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Elixir Games (ELIX)

Bandote įsigyti ELIX? Dabar galite ELIX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Elixir Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ELIX dabar

Elixir Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Elixir Games, dabartinė Elixir Games kaina yra 0.002853USD. Apyvartinė Elixir Games (ELIX) pasiūla yra 0.00 ELIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $701.63K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000122
    $ 0.002896
    $ 0.002692
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000033
    $ 0.002918
    $ 0.00259
  • 30 dienų
    -0.18%
    $ -0.000628
    $ 0.007233
    $ 0.00259
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Elixir Games kaina pasikeitė $0.000122, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Elixir Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.002918 ir žemiausia $0.00259. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo ELIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Elixir Games įvyko -0.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000628 vertę. Tai rodo, kad ELIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Elixir Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ELIX kainų istoriją

Kaip veikia Elixir Games (ELIX) kainų prognozės modulis?

Elixir Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ELIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Elixir Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ELIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Elixir Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ELIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ELIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Elixir Games potencialą.

Kodėl ELIX kainų prognozė yra svarbi?

ELIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ELIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ELIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ELIX kainų prognozė?
Remiantis Elixir Games (ELIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ELIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ELIX 2026 m.?
1 vieneto Elixir Games (ELIX) kaina šiandien yra $0.002853. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ELIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ELIX kaina 2027 m.?
Elixir Games (ELIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ELIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ELIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Elixir Games (ELIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ELIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Elixir Games (ELIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ELIX 2030 m.?
1 vieneto Elixir Games (ELIX) kaina šiandien yra $0.002853. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ELIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ELIX kainų prognozė 2040 metams?
Elixir Games (ELIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ELIX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.