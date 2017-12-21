ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ReitingasNo.282

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.56%

Cirkuliuojantis kiekis793,713,608.3758614

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla996,446,409.3416713

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2017-12-21 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.099 USDT

Visų laikų rekordas2.7656800746917725,2018-01-07

Mažiausia kaina0.0350131599961,2020-03-13

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

