ELF (ELF) Tokenomika

ELF (ELF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieELF (ELF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

ELF (ELF) Informacija

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

Oficiali svetainė:
http://aelf.com/
Baltoji knyga:
https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/
Blokų naršyklė:
https://aelfscan.io/AELF/token/ELF

ELF (ELF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ELF (ELF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 157.62M
$ 157.62M$ 157.62M
Bendra pasiūla:
$ 996.45M
$ 996.45M$ 996.45M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 793.64M
$ 793.64M$ 793.64M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 197.89M
$ 197.89M$ 197.89M
Visų laikų rekordas:
$ 1.27074
$ 1.27074$ 1.27074
Visų laikų minimumas:
$ 0.0350131599961
$ 0.0350131599961$ 0.0350131599961
Dabartinė kaina:
$ 0.1986
$ 0.1986$ 0.1986

ELF (ELF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ELF (ELF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ELF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ELF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ELF tokenomiką, galite peržiūrėti ELF tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ELF

Norite įtraukti ELF (ELF) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ELF pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ELF (ELF) Kainų istorija

ELF kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ELF kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ELF? Mūsų ELF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.