ELF (ELF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ELF kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ELF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

ELF kainos prognozė
$0.1939
+1.57%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:41:34(UTC+8)

ELF Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ELF (ELF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ELF galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1939 prekybos kainą 2025 m.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ELF galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.203595 prekybos kainą 2026 m.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ELF ateities kaina yra $ 0.213774 su 10.25% augimo norma.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ELF ateities kaina yra $ 0.224463 su 15.76% augimo norma.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ELF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.235686, o augimo norma – 21.55%.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ELF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.247470, o augimo norma – 27.63%.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ELF kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.403104 prekybos kainą.

ELF (ELF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ELF kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.656614 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1939
    0.00%
  • 2026
    $ 0.203595
    5.00%
  • 2027
    $ 0.213774
    10.25%
  • 2028
    $ 0.224463
    15.76%
  • 2029
    $ 0.235686
    21.55%
  • 2030
    $ 0.247470
    27.63%
  • 2031
    $ 0.259844
    34.01%
  • 2032
    $ 0.272836
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.286478
    47.75%
  • 2034
    $ 0.300802
    55.13%
  • 2035
    $ 0.315842
    62.89%
  • 2036
    $ 0.331634
    71.03%
  • 2037
    $ 0.348216
    79.59%
  • 2038
    $ 0.365627
    88.56%
  • 2039
    $ 0.383908
    97.99%
  • 2040
    $ 0.403104
    107.89%
Trumpalaikės ELF kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1939
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.193926
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.194085
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.194696
    0.41%
ELF (ELF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ELF kaina yra $0.1939. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ELF (ELF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ELF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.193926. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ELF (ELF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ELF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.194085. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ELF (ELF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ELF kaina yra $0.194696. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ELF kainų statistika

$ 0.1939
$ 153.89M
793.64M
$ 98.46K
--

Naujausia ELF kaina yra $ 0.1939. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.57%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 98.46K.
Be to, ELF turi 793.64M apyvartą ir $ 153.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ELF istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ELF, dabartinė ELF kaina yra 0.1939USD. Apyvartinė ELF (ELF) pasiūla yra 0.00 ELF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $153.89M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000399
    $ 0.1964
    $ 0.1898
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.003399
    $ 0.1964
    $ 0.173
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.023900
    $ 0.2305
    $ 0.173
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ELF kaina pasikeitė $0.000399, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ELF buvo prekiaujama aukščiausia $0.1964 ir žemiausia $0.173. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo ELF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ELF įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.023900 vertę. Tai rodo, kad ELF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ELF kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ELF kainų istoriją

Kaip veikia ELF (ELF) kainų prognozės modulis?

ELF Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ELF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ELF ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ELF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ELF kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ELF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ELF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ELF potencialą.

Kodėl ELF kainų prognozė yra svarbi?

ELF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ELF dabar?
Pagal jūsų prognozes, ELF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ELF kainų prognozė?
Remiantis ELF (ELF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ELF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ELF 2026 m.?
1 vieneto ELF (ELF) kaina šiandien yra $0.1939. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ELF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ELF kaina 2027 m.?
ELF (ELF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ELF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ELF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ELF (ELF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ELF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ELF (ELF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ELF 2030 m.?
1 vieneto ELF (ELF) kaina šiandien yra $0.1939. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ELF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ELF kainų prognozė 2040 metams?
ELF (ELF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ELF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.