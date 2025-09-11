Daugiau apie EDLC

Edelcoin logotipas

Edelcoin kaina(EDLC)

1 EDLC į USD – tiesioginė kaina:

$3.128
$3.128$3.128
0.00%1D
USD
Edelcoin (EDLC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Edelcoin (EDLC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.0453
$ 3.0453$ 3.0453
24 val. žemiausia
$ 3.1396
$ 3.1396$ 3.1396
24 val. aukščiausia

$ 3.0453
$ 3.0453$ 3.0453

$ 3.1396
$ 3.1396$ 3.1396

$ 28.556052078705115
$ 28.556052078705115$ 28.556052078705115

$ 0.008241646516933852
$ 0.008241646516933852$ 0.008241646516933852

-0.04%

0.00%

+2.47%

+2.47%

Edelcoin (EDLC) realiojo laiko kaina yra $ 3.1279. Per pastarąsias 24 valandas EDLC svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.0453 iki aukščiausios $ 3.1396 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDLC kaina yra $ 28.556052078705115, o žemiausia – $ 0.008241646516933852.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDLC per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Edelcoin (EDLC) rinkos informacija

No.4746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.56K
$ 21.56K$ 21.56K

$ 17.26B
$ 17.26B$ 17.26B

0.00
0.00 0.00

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

0.00%

ETH

Dabartinė Edelcoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.56K. EDLC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5516931200. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.26B

Edelcoin (EDLC) kainos istorija USD

Stebėkite Edelcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.1522+5.11%
60 dienų$ +0.0044+0.14%
90 dienų$ -0.4408-12.36%
Edelcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien EDLC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Edelcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1522 (+5.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Edelcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDLC rodiklis pasikeitė $ +0.0044 (+0.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Edelcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.4408 (-12.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Edelcoin (EDLC) pokyčius?

Peržiūrėkite Edelcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Edelcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EDLCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Edelcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Edelcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Edelcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Edelcoin (EDLC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Edelcoin (EDLC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Edelcoin prognozes.

Peržiūrėkite Edelcoin kainos prognozę dabar!

Edelcoin (EDLC) Tokenomika

Supratimas apie Edelcoin (EDLC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDLCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Edelcoin (EDLC)

Ieškote, kaip nusipirkti Edelcoin? Viskas paprasta ir patogu! Edelcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EDLC į vietos valiutas

1 Edelcoin(EDLC) į VND
82,310.6885
1 Edelcoin(EDLC) į AUD
A$4.723129
1 Edelcoin(EDLC) į GBP
2.283367
1 Edelcoin(EDLC) į EUR
2.658715
1 Edelcoin(EDLC) į USD
$3.1279
1 Edelcoin(EDLC) į MYR
RM13.199738
1 Edelcoin(EDLC) į TRY
129.119712
1 Edelcoin(EDLC) į JPY
¥459.8013
1 Edelcoin(EDLC) į ARS
ARS$4,455.69355
1 Edelcoin(EDLC) į RUB
264.30755
1 Edelcoin(EDLC) į INR
275.56799
1 Edelcoin(EDLC) į IDR
Rp51,277.040976
1 Edelcoin(EDLC) į KRW
4,350.345878
1 Edelcoin(EDLC) į PHP
178.822043
1 Edelcoin(EDLC) į EGP
￡E.150.420711
1 Edelcoin(EDLC) į BRL
R$16.89066
1 Edelcoin(EDLC) į CAD
C$4.316502
1 Edelcoin(EDLC) į BDT
380.97822
1 Edelcoin(EDLC) į NGN
4,724.911903
1 Edelcoin(EDLC) į COP
$12,266.247524
1 Edelcoin(EDLC) į ZAR
R.54.706971
1 Edelcoin(EDLC) į UAH
129.119712
1 Edelcoin(EDLC) į VES
Bs487.9524
1 Edelcoin(EDLC) į CLP
$3,005.9119
1 Edelcoin(EDLC) į PKR
Rs888.354879
1 Edelcoin(EDLC) į KZT
1,686.188332
1 Edelcoin(EDLC) į THB
฿99.46722
1 Edelcoin(EDLC) į TWD
NT$94.806649
1 Edelcoin(EDLC) į AED
د.إ11.479393
1 Edelcoin(EDLC) į CHF
Fr2.471041
1 Edelcoin(EDLC) į HKD
HK$24.335062
1 Edelcoin(EDLC) į AMD
֏1,195.201869
1 Edelcoin(EDLC) į MAD
.د.م28.244937
1 Edelcoin(EDLC) į MXN
$58.147661
1 Edelcoin(EDLC) į SAR
ريال11.729625
1 Edelcoin(EDLC) į PLN
11.385556
1 Edelcoin(EDLC) į RON
лв13.543807
1 Edelcoin(EDLC) į SEK
kr29.214586
1 Edelcoin(EDLC) į BGN
лв5.223593
1 Edelcoin(EDLC) į HUF
Ft1,051.036958
1 Edelcoin(EDLC) į CZK
65.247994
1 Edelcoin(EDLC) į KWD
د.ك0.9540095
1 Edelcoin(EDLC) į ILS
10.384628
1 Edelcoin(EDLC) į AOA
Kz2,861.746989
1 Edelcoin(EDLC) į BHD
.د.ب1.1792183
1 Edelcoin(EDLC) į BMD
$3.1279
1 Edelcoin(EDLC) į DKK
kr19.956002
1 Edelcoin(EDLC) į HNL
L81.982259
1 Edelcoin(EDLC) į MUR
142.31945
1 Edelcoin(EDLC) į NAD
$54.988482
1 Edelcoin(EDLC) į NOK
kr31.060047
1 Edelcoin(EDLC) į NZD
$5.254872
1 Edelcoin(EDLC) į PAB
B/.3.1279
1 Edelcoin(EDLC) į PGK
K13.262296
1 Edelcoin(EDLC) į QAR
ر.ق11.385556
1 Edelcoin(EDLC) į RSD
дин.313.259185

Edelcoin išteklius

Išsamesnei Edelcoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Edelcoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek Edelcoin(EDLC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDLC kaina USD valiuta yra 3.1279USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDLC į USD kaina?
Dabartinė EDLC kaina USD valiuta yra $ 3.1279. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Edelcoin rinkos kapitalizacija?
EDLC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDLC apyvartoje?
EDLC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDLC kaina?
EDLC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.556052078705115USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDLC kaina?
EDLC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008241646516933852USD.
Kokia yra EDLC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDLC yra $ 21.56KUSD.
Ar EDLC kaina šiais metais kils?
EDLC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDLC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
