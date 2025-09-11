Daugiau apie EDGE

Edge kaina(EDGE)

$0.33638
-3.50%1D
Edge (EDGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:17:35(UTC+8)

Edge (EDGE) kainos informacija (USD)

$ 0.30383
24 val. žemiausia
$ 0.35901
24 val. aukščiausia

$ 0.30383
$ 0.35901
$ 0.9128667392523326
$ 0.027842638057250423
-2.42%

-3.50%

-14.90%

-14.90%

Edge (EDGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.33639. Per pastarąsias 24 valandas EDGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.30383 iki aukščiausios $ 0.35901 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDGE kaina yra $ 0.9128667392523326, o žemiausia – $ 0.027842638057250423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDGE per pastarąją valandą pasikeitė -2.42%, per 24 valandas – -3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Edge (EDGE) rinkos informacija

No.499

$ 68.30M
$ 100.59K
$ 336.39M
203.02M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.30%

BASE

Dabartinė Edge rinkos kapitalizacija yra $ 68.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.59K. EDGE apyvartoje yra 203.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 336.39M

Edge (EDGE) kainos istorija USD

Stebėkite Edge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0122003-3.50%
30 dienų$ +0.04128+13.98%
60 dienų$ +0.26563+375.39%
90 dienų$ +0.2484+282.30%
Edge kainos pokytis šiandien

Šiandien EDGE užfiksuotas $ -0.0122003 (-3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Edge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04128 (+13.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Edge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDGE rodiklis pasikeitė $ +0.26563 (+375.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Edge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2484 (+282.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Edge (EDGE) pokyčius?

Peržiūrėkite Edge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti EDGEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Edge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Edge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Edge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Edge (EDGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Edge (EDGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Edge prognozes.

Peržiūrėkite Edge kainos prognozę dabar!

Edge (EDGE) Tokenomika

Supratimas apie Edge (EDGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Edge (EDGE)

Ieškote, kaip nusipirkti Edge? Viskas paprasta ir patogu! Edge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Edge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Kiek Edge(EDGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDGE kaina USD valiuta yra 0.33639USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDGE į USD kaina?
Dabartinė EDGE kaina USD valiuta yra $ 0.33639. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Edge rinkos kapitalizacija?
EDGE rinkos kapitalizacija yra $ 68.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDGE apyvartoje?
EDGE apyvartoje yra 203.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDGE kaina?
EDGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9128667392523326USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDGE kaina?
EDGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.027842638057250423USD.
Kokia yra EDGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDGE yra $ 100.59KUSD.
Ar EDGE kaina šiais metais kils?
EDGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

