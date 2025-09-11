Edge (EDGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.33639. Per pastarąsias 24 valandas EDGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.30383 iki aukščiausios $ 0.35901 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDGE kaina yra $ 0.9128667392523326, o žemiausia – $ 0.027842638057250423.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDGE per pastarąją valandą pasikeitė -2.42%, per 24 valandas – -3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Edge (EDGE) rinkos informacija
$ 68.30M
$ 100.59K
$ 336.39M
203.02M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.30%
Dabartinė Edge rinkos kapitalizacija yra $ 68.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.59K. EDGE apyvartoje yra 203.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 336.39M
Edge (EDGE) kainos istorija USD
Stebėkite Edge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0122003
-3.50%
30 dienų
$ +0.04128
+13.98%
60 dienų
$ +0.26563
+375.39%
90 dienų
$ +0.2484
+282.30%
Edge kainos pokytis šiandien
Šiandien EDGE užfiksuotas $ -0.0122003 (-3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Edge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04128 (+13.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Edge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDGE rodiklis pasikeitė $ +0.26563 (+375.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Edge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2484 (+282.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Edge (EDGE) pokyčius?
Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.
Edge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Edge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Edge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Edge kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Edge (EDGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Edge (EDGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Edge prognozes.
Supratimas apie Edge (EDGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Edge (EDGE)
Ieškote, kaip nusipirkti Edge? Viskas paprasta ir patogu! Edge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.