Polkadot (DOT) realiojo laiko kaina yra $ 4.21. Per pastarąsias 24 valandas DOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.054 iki aukščiausios $ 4.258 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOT kaina yra $ 55.00497580824179, o žemiausia – $ 2.6928957061.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Polkadot (DOT) rinkos informacija
No.24
$ 6.80B
$ 6.80B$ 6.80B
$ 7.13M
$ 7.13M$ 7.13M
$ 6.80B
$ 6.80B$ 6.80B
1.62B
1.62B 1.62B
--
----
1,615,923,475.5043976
1,615,923,475.5043976 1,615,923,475.5043976
0.17%
2019-05-05 00:00:00
DOT
Dabartinė Polkadot rinkos kapitalizacija yra $ 6.80B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.13M. DOT apyvartoje yra 1.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 1615923475.5043976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.80B
Polkadot (DOT) kainos istorija USD
Stebėkite Polkadot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.03673
+0.88%
30 dienų
$ +0.319
+8.19%
60 dienų
$ +0.21
+5.25%
90 dienų
$ +0.389
+10.18%
Polkadot kainos pokytis šiandien
Šiandien DOT užfiksuotas $ +0.03673 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Polkadot 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.319 (+8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Polkadot 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOT rodiklis pasikeitė $ +0.21 (+5.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Polkadot 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.389 (+10.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polkadot (DOT) pokyčius?
Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
Polkadot galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polkadot investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polkadot mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polkadot, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Polkadot kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Polkadot (DOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polkadot (DOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polkadot prognozes.
Supratimas apie Polkadot (DOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Polkadot (DOT)
Ieškote, kaip nusipirkti Polkadot? Viskas paprasta ir patogu! Polkadot lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.