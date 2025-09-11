Daugiau apie DOT

Polkadot logotipas

Polkadot kaina(DOT)

1 DOT į USD – tiesioginė kaina:

+0.88%1D
USD
Polkadot (DOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:45(UTC+8)

Polkadot (DOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.08%

+0.88%

+11.61%

+11.61%

Polkadot (DOT) realiojo laiko kaina yra $ 4.21. Per pastarąsias 24 valandas DOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.054 iki aukščiausios $ 4.258 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOT kaina yra $ 55.00497580824179, o žemiausia – $ 2.6928957061.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polkadot (DOT) rinkos informacija

No.24

0.17%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Dabartinė Polkadot rinkos kapitalizacija yra $ 6.80B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.13M. DOT apyvartoje yra 1.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 1615923475.5043976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.80B

Polkadot (DOT) kainos istorija USD

Stebėkite Polkadot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03673+0.88%
30 dienų$ +0.319+8.19%
60 dienų$ +0.21+5.25%
90 dienų$ +0.389+10.18%
Polkadot kainos pokytis šiandien

Šiandien DOT užfiksuotas $ +0.03673 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Polkadot 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.319 (+8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Polkadot 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOT rodiklis pasikeitė $ +0.21 (+5.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Polkadot 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.389 (+10.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polkadot (DOT) pokyčius?

Peržiūrėkite Polkadot kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polkadot investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polkadot mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polkadot, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Polkadot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polkadot (DOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polkadot (DOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polkadot prognozes.

Peržiūrėkite Polkadot kainos prognozę dabar!

Polkadot (DOT) Tokenomika

Supratimas apie Polkadot (DOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Polkadot (DOT)

Ieškote, kaip nusipirkti Polkadot? Viskas paprasta ir patogu! Polkadot lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Polkadot išteklius

Išsamesnei Polkadot analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Polkadot svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polkadot

Kiek Polkadot(DOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOT kaina USD valiuta yra 4.21USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOT į USD kaina?
Dabartinė DOT kaina USD valiuta yra $ 4.21. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polkadot rinkos kapitalizacija?
DOT rinkos kapitalizacija yra $ 6.80BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOT apyvartoje?
DOT apyvartoje yra 1.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOT kaina?
DOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 55.00497580824179USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOT kaina?
DOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.6928957061USD.
Kokia yra DOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOT yra $ 7.13MUSD.
Ar DOT kaina šiais metais kils?
DOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Polkadot (DOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

