Polkadot (DOT) Tokenomika
Polkadot (DOT) Informacija
Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
Polkadot (DOT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Polkadot (DOT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Polkadot tokeno struktūra (DOT)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami DOT tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Polkadot’s native token, DOT, underpins the network’s security, governance, and parachain ecosystem. Its token economics are multifaceted, supporting a dynamic, scalable, and incentive-aligned blockchain environment. Below is a comprehensive breakdown of DOT’s issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, including unlocking times.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens.
- Inflation: DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation.
- Staking-Driven Inflation: The annual inflation rate is dynamically determined by the network’s “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of active parachain slots). When the system’s actual staking rate matches the ideal, all new DOT is distributed to stakers; otherwise, the remainder is allocated to the treasury.
Allocation Mechanism
- Parachain Slot Auctions: DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks).
- Crowdloans: Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration.
- Treasury: DOT not distributed to stakers is allocated to the on-chain treasury, which funds ecosystem development, grants, and bounties.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking (Nominated Proof-of-Stake, NPoS):
- Users can become validators or nominators. Validators secure the network and produce blocks, while nominators back validators with their stake.
- Rewards are distributed based on “era points,” reflecting validator activity rather than just stake size.
- Governance:
- DOT holders participate in on-chain governance, voting on proposals and referenda. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.
- Parachain Participation:
- DOT is required for parachain slot auctions and crowdloans, incentivizing active participation in network expansion.
- Treasury Proposals and Bounties:
- DOT funds are used for ecosystem proposals, with curators and contributors rewarded for their work.
Locking Mechanism
- Parachain Slot Auctions:
- DOT is locked for the entire lease period (up to 96 weeks). After the lease, DOT is unlocked and returned to contributors.
- Governance Voting:
- DOT can be locked to increase voting power. The longer the lock (up to 896 days), the greater the voting multiplier (up to 6x per DOT).
- Staking:
- Staked DOT is locked for the duration of participation. Unstaking initiates an unbonding period before tokens become liquid.
Unlocking Time
- Parachain Slot Leases:
- DOT is unlocked at the end of the lease (typically 96 weeks).
- Governance Locks:
- Unlocking occurs after the chosen lock period (up to 896 days).
- Staking Unbonding:
- There is a set unbonding period after unstaking before DOT becomes transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Locking Period
|Unlocking Condition
|Issuance
|Inflationary, supply increases annually
|N/A
|N/A
|Parachain Slot Auction
|DOT locked for slot lease (auction/crowdloan)
|Up to 96 weeks
|End of lease
|Staking (NPoS)
|DOT staked to secure network, earn rewards
|While staked
|After unbonding period
|Governance Voting
|DOT locked to boost voting power
|Up to 896 days
|End of lock period
|Treasury
|DOT allocated for ecosystem development, grants, bounties
|N/A
|N/A
Evolution: Polkadot 1.0 vs. 2.0
- Polkadot 1.0: Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies.
- Polkadot 2.0: Dynamic core allocation—parachains share and dynamically occupy cores, optimizing resource use and scalability.
Key Takeaways
- DOT’s economics are designed to balance network security, governance, and ecosystem growth.
- Locking and unlocking mechanisms are central to incentivizing long-term participation and network health.
- The transition to dynamic core allocation in Polkadot 2.0 further enhances efficiency and scalability.
Polkadot’s token model is a sophisticated blend of inflationary issuance, incentive-aligned staking, flexible governance, and innovative resource allocation, all underpinned by robust locking and unlocking mechanisms to ensure network security and active participation.
Polkadot (DOT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Polkadot (DOT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DOT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DOT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DOT tokenomiką, galite peržiūrėti DOT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.