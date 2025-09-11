DOGE (DOGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.24668. Per pastarąsias 24 valandas DOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.23844 iki aukščiausios $ 0.24868 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGE kaina yra $ 0.7375666, o žemiausia – $ 0.000085474399384111.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DOGE (DOGE) rinkos informacija
$ 37.22B
$ 93.61M
$ 37.22B
150.88B
--
150,877,106,383.70526
0.93%
2013-12-12 00:00:00
$ 0.000559
DOGE
Dabartinė DOGE rinkos kapitalizacija yra $ 37.22B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.61M. DOGE apyvartoje yra 150.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 150877106383.70526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.22B
DOGE (DOGE) kainos istorija USD
Stebėkite DOGE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0029974
+1.23%
30 dienų
$ +0.02106
+9.33%
60 dienų
$ +0.04818
+24.27%
90 dienų
$ +0.07232
+41.47%
DOGE kainos pokytis šiandien
Šiandien DOGE užfiksuotas $ +0.0029974 (+1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DOGE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02106 (+9.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DOGE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGE rodiklis pasikeitė $ +0.04818 (+24.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DOGE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.07232 (+41.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOGE (DOGE) pokyčius?
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
DOGE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOGE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOGE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DOGE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DOGE (DOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGE (DOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGE prognozes.
Supratimas apie DOGE (DOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DOGE (DOGE)
Ieškote, kaip nusipirkti DOGE? Viskas paprasta ir patogu! DOGE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.