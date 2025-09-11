Daugiau apie DMTR

Dimitra Token logotipas

Dimitra Token kaina(DMTR)

1 DMTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01265
$0.01265$0.01265
+0.47%1D
USD
Dimitra Token (DMTR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Dimitra Token (DMTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242
24 val. žemiausia
$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129
24 val. aukščiausia

$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242

$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129

$ 6.605485894378385
$ 6.605485894378385$ 6.605485894378385

$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698$ 0.002640306614176698

+0.39%

+0.47%

+4.71%

+4.71%

Dimitra Token (DMTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01265. Per pastarąsias 24 valandas DMTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01242 iki aukščiausios $ 0.0129 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMTR kaina yra $ 6.605485894378385, o žemiausia – $ 0.002640306614176698.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dimitra Token (DMTR) rinkos informacija

No.1368

$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M

$ 66.14K
$ 66.14K$ 66.14K

$ 12.65M
$ 12.65M$ 12.65M

486.50M
486.50M 486.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

971,071,679
971,071,679 971,071,679

48.65%

ETH

Dabartinė Dimitra Token rinkos kapitalizacija yra $ 6.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.14K. DMTR apyvartoje yra 486.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 971071679. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.65M

Dimitra Token (DMTR) kainos istorija USD

Stebėkite Dimitra Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000592+0.47%
30 dienų$ -0.00239-15.90%
60 dienų$ -0.00343-21.34%
90 dienų$ -0.00492-28.01%
Dimitra Token kainos pokytis šiandien

Šiandien DMTR užfiksuotas $ +0.0000592 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dimitra Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00239 (-15.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dimitra Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMTR rodiklis pasikeitė $ -0.00343 (-21.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dimitra Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00492 (-28.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dimitra Token (DMTR) pokyčius?

Peržiūrėkite Dimitra Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dimitra Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DMTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dimitra Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dimitra Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dimitra Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dimitra Token (DMTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dimitra Token (DMTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dimitra Token prognozes.

Peržiūrėkite Dimitra Token kainos prognozę dabar!

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika

Supratimas apie Dimitra Token (DMTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dimitra Token (DMTR)

Ieškote, kaip nusipirkti Dimitra Token? Viskas paprasta ir patogu! Dimitra Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DMTR į vietos valiutas

1 Dimitra Token(DMTR) į VND
332.88475
1 Dimitra Token(DMTR) į AUD
A$0.0191015
1 Dimitra Token(DMTR) į GBP
0.0092345
1 Dimitra Token(DMTR) į EUR
0.0107525
1 Dimitra Token(DMTR) į USD
$0.01265
1 Dimitra Token(DMTR) į MYR
RM0.053383
1 Dimitra Token(DMTR) į TRY
0.5223185
1 Dimitra Token(DMTR) į JPY
¥1.85955
1 Dimitra Token(DMTR) į ARS
ARS$18.019925
1 Dimitra Token(DMTR) į RUB
1.0789185
1 Dimitra Token(DMTR) į INR
1.1173745
1 Dimitra Token(DMTR) į IDR
Rp207.377016
1 Dimitra Token(DMTR) į KRW
17.6182875
1 Dimitra Token(DMTR) į PHP
0.723074
1 Dimitra Token(DMTR) į EGP
￡E.0.609983
1 Dimitra Token(DMTR) į BRL
R$0.06831
1 Dimitra Token(DMTR) į CAD
C$0.017457
1 Dimitra Token(DMTR) į BDT
1.54077
1 Dimitra Token(DMTR) į NGN
19.0798685
1 Dimitra Token(DMTR) į COP
$49.607734
1 Dimitra Token(DMTR) į ZAR
R.0.2217545
1 Dimitra Token(DMTR) į UAH
0.522192
1 Dimitra Token(DMTR) į VES
Bs1.9734
1 Dimitra Token(DMTR) į CLP
$12.15665
1 Dimitra Token(DMTR) į PKR
Rs3.5927265
1 Dimitra Token(DMTR) į KZT
6.819362
1 Dimitra Token(DMTR) į THB
฿0.402523
1 Dimitra Token(DMTR) į TWD
NT$0.3836745
1 Dimitra Token(DMTR) į AED
د.إ0.0464255
1 Dimitra Token(DMTR) į CHF
Fr0.0099935
1 Dimitra Token(DMTR) į HKD
HK$0.098417
1 Dimitra Token(DMTR) į AMD
֏4.8336915
1 Dimitra Token(DMTR) į MAD
.د.م0.1142295
1 Dimitra Token(DMTR) į MXN
$0.2356695
1 Dimitra Token(DMTR) į SAR
ريال0.0474375
1 Dimitra Token(DMTR) į PLN
0.046046
1 Dimitra Token(DMTR) į RON
лв0.0547745
1 Dimitra Token(DMTR) į SEK
kr0.1182775
1 Dimitra Token(DMTR) į BGN
лв0.0211255
1 Dimitra Token(DMTR) į HUF
Ft4.249135
1 Dimitra Token(DMTR) į CZK
0.264132
1 Dimitra Token(DMTR) į KWD
د.ك0.00385825
1 Dimitra Token(DMTR) į ILS
0.0421245
1 Dimitra Token(DMTR) į AOA
Kz11.5313605
1 Dimitra Token(DMTR) į BHD
.د.ب0.00476905
1 Dimitra Token(DMTR) į BMD
$0.01265
1 Dimitra Token(DMTR) į DKK
kr0.080707
1 Dimitra Token(DMTR) į HNL
L0.3315565
1 Dimitra Token(DMTR) į MUR
0.576334
1 Dimitra Token(DMTR) į NAD
$0.222387
1 Dimitra Token(DMTR) į NOK
kr0.1256145
1 Dimitra Token(DMTR) į NZD
$0.021252
1 Dimitra Token(DMTR) į PAB
B/.0.01265
1 Dimitra Token(DMTR) į PGK
K0.053636
1 Dimitra Token(DMTR) į QAR
ر.ق0.046046
1 Dimitra Token(DMTR) į RSD
дин.1.267783

Dimitra Token išteklius

Išsamesnei Dimitra Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dimitra Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dimitra Token

Kiek Dimitra Token(DMTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DMTR kaina USD valiuta yra 0.01265USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DMTR į USD kaina?
Dabartinė DMTR kaina USD valiuta yra $ 0.01265. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dimitra Token rinkos kapitalizacija?
DMTR rinkos kapitalizacija yra $ 6.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DMTR apyvartoje?
DMTR apyvartoje yra 486.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DMTR kaina?
DMTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.605485894378385USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DMTR kaina?
DMTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002640306614176698USD.
Kokia yra DMTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DMTR yra $ 66.14KUSD.
Ar DMTR kaina šiais metais kils?
DMTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DMTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

