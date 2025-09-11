Dimitra Token (DMTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01265. Per pastarąsias 24 valandas DMTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01242 iki aukščiausios $ 0.0129 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMTR kaina yra $ 6.605485894378385, o žemiausia – $ 0.002640306614176698.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dimitra Token (DMTR) rinkos informacija
Dabartinė Dimitra Token rinkos kapitalizacija yra $ 6.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.14K. DMTR apyvartoje yra 486.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 971071679. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.65M
Dimitra Token (DMTR) kainos istorija USD
Stebėkite Dimitra Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000592
+0.47%
30 dienų
$ -0.00239
-15.90%
60 dienų
$ -0.00343
-21.34%
90 dienų
$ -0.00492
-28.01%
Dimitra Token kainos pokytis šiandien
Šiandien DMTR užfiksuotas $ +0.0000592 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dimitra Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00239 (-15.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dimitra Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMTR rodiklis pasikeitė $ -0.00343 (-21.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dimitra Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00492 (-28.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dimitra Token (DMTR) pokyčius?
Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.
Dimitra Token kainos prognozė (USD)
