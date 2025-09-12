Dimitra Token (DMTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dimitra Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DMTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dimitra Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dimitra Token kainos prognozė
$0.01254
+0.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:43:05(UTC+8)

Dimitra Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dimitra Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01254 prekybos kainą 2025 m.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dimitra Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013167 prekybos kainą 2026 m.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DMTR ateities kaina yra $ 0.013825 su 10.25% augimo norma.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DMTR ateities kaina yra $ 0.014516 su 15.76% augimo norma.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DMTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.015242, o augimo norma – 21.55%.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DMTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.016004, o augimo norma – 27.63%.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dimitra Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.026069 prekybos kainą.

Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dimitra Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.042464 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01254
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013167
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013825
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014516
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015242
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016004
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016804
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017645
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.018527
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019453
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020426
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021447
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022520
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023646
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024828
    97.99%
  • 2040
    $ 0.026069
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dimitra Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01254
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.012541
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.012552
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.012591
    0.41%
Dimitra Token (DMTR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DMTR kaina yra $0.01254. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dimitra Token (DMTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DMTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.012541. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dimitra Token (DMTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DMTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.012552. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dimitra Token (DMTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DMTR kaina yra $0.012591. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dimitra Token kainų statistika

$ 0.01254
+0.64%

$ 6.10M
486.50M
$ 64.42K
--

Naujausia DMTR kaina yra $ 0.01254. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 64.42K.
Be to, DMTR turi 486.50M apyvartą ir $ 6.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Dimitra Token (DMTR)

Bandote įsigyti DMTR? Dabar galite DMTR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Dimitra Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DMTR dabar

Dimitra Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dimitra Token, dabartinė Dimitra Token kaina yra 0.01254USD. Apyvartinė Dimitra Token (DMTR) pasiūla yra 0.00 DMTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.10M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000010
    $ 0.01279
    $ 0.01231
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000460
    $ 0.01298
    $ 0.01152
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.003649
    $ 0.01636
    $ 0.01152
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dimitra Token kaina pasikeitė $0.000010, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dimitra Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.01298 ir žemiausia $0.01152. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo DMTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dimitra Token įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003649 vertę. Tai rodo, kad DMTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Dimitra Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DMTR kainų istoriją

Kaip veikia Dimitra Token (DMTR) kainų prognozės modulis?

Dimitra Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DMTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dimitra Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DMTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dimitra Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DMTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DMTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dimitra Token potencialą.

Kodėl DMTR kainų prognozė yra svarbi?

DMTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DMTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, DMTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DMTR kainų prognozė?
Remiantis Dimitra Token (DMTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DMTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DMTR 2026 m.?
1 vieneto Dimitra Token (DMTR) kaina šiandien yra $0.01254. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DMTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DMTR kaina 2027 m.?
Dimitra Token (DMTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DMTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DMTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dimitra Token (DMTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DMTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dimitra Token (DMTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DMTR 2030 m.?
1 vieneto Dimitra Token (DMTR) kaina šiandien yra $0.01254. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DMTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DMTR kainų prognozė 2040 metams?
Dimitra Token (DMTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DMTR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:43:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.