DecideAI (DCD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00491. Per pastarąsias 24 valandas DCD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00398 iki aukščiausios $ 0.00496 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCD kaina yra $ 0.110786733638958, o žemiausia – $ 0.003617147875894136.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCD per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +6.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DecideAI (DCD) rinkos informacija
No.1781
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
$ 50.03K
$ 50.03K$ 50.03K
$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M
488.68M
488.68M 488.68M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
981,473,305.19
981,473,305.19 981,473,305.19
48.86%
DCD
Dabartinė DecideAI rinkos kapitalizacija yra $ 2.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.03K. DCD apyvartoje yra 488.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 981473305.19. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.91M
DecideAI (DCD) kainos istorija USD
Stebėkite DecideAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003199
+6.97%
30 dienų
$ -0.00494
-50.16%
60 dienų
$ -0.0076
-60.76%
90 dienų
$ -0.00815
-62.41%
DecideAI kainos pokytis šiandien
Šiandien DCD užfiksuotas $ +0.0003199 (+6.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DecideAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00494 (-50.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DecideAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCD rodiklis pasikeitė $ -0.0076 (-60.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DecideAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00815 (-62.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DecideAI (DCD) pokyčius?
DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.
DecideAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DecideAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DCDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DecideAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DecideAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DecideAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DecideAI (DCD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DecideAI (DCD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DecideAI prognozes.
Supratimas apie DecideAI (DCD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DecideAI (DCD)
Ieškote, kaip nusipirkti DecideAI? Viskas paprasta ir patogu! DecideAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.