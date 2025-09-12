SQUID MEME (GAME) realiojo laiko kaina yra $ 28.0464. Per pastarąsias 24 valandas GAME svyravo nuo žemiausios kainos $ 26 iki aukščiausios $ 30.1702 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAME kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAME per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -4.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SQUID MEME (GAME) rinkos informacija
--
----
$ 19.67K
$ 19.67K$ 19.67K
$ 12.79B
$ 12.79B$ 12.79B
--
----
456,000,000
456,000,000 456,000,000
TONCOIN
Dabartinė SQUID MEME rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.67K. GAME apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 456000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.79B
SQUID MEME (GAME) kainos istorija USD
Stebėkite SQUID MEME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -1.435782
-4.87%
30 dienų
$ +3.2328
+13.02%
60 dienų
$ +20.3035
+262.22%
90 dienų
$ +27.9214
+22,337.12%
SQUID MEME kainos pokytis šiandien
Šiandien GAME užfiksuotas $ -1.435782 (-4.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SQUID MEME 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +3.2328 (+13.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SQUID MEME 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAME rodiklis pasikeitė $ +20.3035 (+262.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SQUID MEME 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +27.9214 (+22,337.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SQUID MEME (GAME) pokyčius?
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SQUID MEME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GAMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SQUID MEME mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SQUID MEME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SQUID MEME kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SQUID MEME (GAME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SQUID MEME (GAME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SQUID MEME prognozes.
Supratimas apie SQUID MEME (GAME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SQUID MEME (GAME)
Ieškote, kaip nusipirkti SQUID MEME? Viskas paprasta ir patogu! SQUID MEME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.