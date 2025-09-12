Daugiau apie GAME

SQUID MEME logotipas

SQUID MEME kaina(GAME)

1 GAME į USD – tiesioginė kaina:

$28.0464
-4.87%1D
USD
SQUID MEME (GAME) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12

SQUID MEME (GAME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 26
24 val. žemiausia
$ 30.1702
$ 30.1702$ 30.1702
24 val. aukščiausia

$ 26
$ 30.1702
--
--
-0.38%

-4.87%

+2.32%

+2.32%

SQUID MEME (GAME) realiojo laiko kaina yra $ 28.0464. Per pastarąsias 24 valandas GAME svyravo nuo žemiausios kainos $ 26 iki aukščiausios $ 30.1702 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAME kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAME per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -4.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SQUID MEME (GAME) rinkos informacija

--
$ 19.67K
$ 19.67K$ 19.67K

$ 12.79B
$ 12.79B$ 12.79B

--
456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Dabartinė SQUID MEME rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.67K. GAME apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 456000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.79B

SQUID MEME (GAME) kainos istorija USD

Stebėkite SQUID MEME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -1.435782-4.87%
30 dienų$ +3.2328+13.02%
60 dienų$ +20.3035+262.22%
90 dienų$ +27.9214+22,337.12%
SQUID MEME kainos pokytis šiandien

Šiandien GAME užfiksuotas $ -1.435782 (-4.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SQUID MEME 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +3.2328 (+13.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SQUID MEME 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAME rodiklis pasikeitė $ +20.3035 (+262.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SQUID MEME 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +27.9214 (+22,337.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SQUID MEME (GAME) pokyčius?

Peržiūrėkite SQUID MEME kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SQUID MEME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SQUID MEME mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SQUID MEME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SQUID MEME kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SQUID MEME (GAME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SQUID MEME (GAME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SQUID MEME prognozes.

Peržiūrėkite SQUID MEME kainos prognozę dabar!

SQUID MEME (GAME) Tokenomika

Supratimas apie SQUID MEME (GAME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SQUID MEME (GAME)

Ieškote, kaip nusipirkti SQUID MEME? Viskas paprasta ir patogu! SQUID MEME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAME į vietos valiutas

1 SQUID MEME(GAME) į VND
738,041.016
1 SQUID MEME(GAME) į AUD
A$42.0696
1 SQUID MEME(GAME) į GBP
20.473872
1 SQUID MEME(GAME) į EUR
23.83944
1 SQUID MEME(GAME) į USD
$28.0464
1 SQUID MEME(GAME) į MYR
RM118.075344
1 SQUID MEME(GAME) į TRY
1,159.438176
1 SQUID MEME(GAME) į JPY
¥4,122.8208
1 SQUID MEME(GAME) į ARS
ARS$40,180.955424
1 SQUID MEME(GAME) į RUB
2,369.9208
1 SQUID MEME(GAME) į INR
2,478.740832
1 SQUID MEME(GAME) į IDR
Rp459,776.975616
1 SQUID MEME(GAME) į KRW
38,953.084032
1 SQUID MEME(GAME) į PHP
1,601.729904
1 SQUID MEME(GAME) į EGP
￡E.1,352.116944
1 SQUID MEME(GAME) į BRL
R$151.170096
1 SQUID MEME(GAME) į CAD
C$38.704032
1 SQUID MEME(GAME) į BDT
3,398.101824
1 SQUID MEME(GAME) į NGN
42,111.6696
1 SQUID MEME(GAME) į COP
$109,556.25
1 SQUID MEME(GAME) į ZAR
R.486.60504
1 SQUID MEME(GAME) į UAH
1,154.10936
1 SQUID MEME(GAME) į VES
Bs4,403.2848
1 SQUID MEME(GAME) į CLP
$26,672.1264
1 SQUID MEME(GAME) į PKR
Rs7,927.034496
1 SQUID MEME(GAME) į KZT
15,054.185664
1 SQUID MEME(GAME) į THB
฿888.509952
1 SQUID MEME(GAME) į TWD
NT$848.4036
1 SQUID MEME(GAME) į AED
د.إ102.930288
1 SQUID MEME(GAME) į CHF
Fr22.156656
1 SQUID MEME(GAME) į HKD
HK$218.200992
1 SQUID MEME(GAME) į AMD
֏10,680.06912
1 SQUID MEME(GAME) į MAD
.د.م252.137136
1 SQUID MEME(GAME) į MXN
$518.577936
1 SQUID MEME(GAME) į SAR
ريال105.174
1 SQUID MEME(GAME) į PLN
101.527968
1 SQUID MEME(GAME) į RON
лв121.160448
1 SQUID MEME(GAME) į SEK
kr261.111984
1 SQUID MEME(GAME) į BGN
лв46.557024
1 SQUID MEME(GAME) į HUF
Ft9,364.132032
1 SQUID MEME(GAME) į CZK
582.523728
1 SQUID MEME(GAME) į KWD
د.ك8.554152
1 SQUID MEME(GAME) į ILS
93.114048
1 SQUID MEME(GAME) į AOA
Kz25,659.931824
1 SQUID MEME(GAME) į BHD
.د.ب10.5734928
1 SQUID MEME(GAME) į BMD
$28.0464
1 SQUID MEME(GAME) į DKK
kr178.375104
1 SQUID MEME(GAME) į HNL
L731.450112
1 SQUID MEME(GAME) į MUR
1,277.793984
1 SQUID MEME(GAME) į NAD
$489.970608
1 SQUID MEME(GAME) į NOK
kr276.817968
1 SQUID MEME(GAME) į NZD
$46.837488
1 SQUID MEME(GAME) į PAB
B/.28.0464
1 SQUID MEME(GAME) į PGK
K118.355808
1 SQUID MEME(GAME) į QAR
ر.ق101.527968
1 SQUID MEME(GAME) į RSD
дин.2,802.115824

SQUID MEME išteklius

Išsamesnei SQUID MEME analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali SQUID MEME svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SQUID MEME

Kiek SQUID MEME(GAME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAME kaina USD valiuta yra 28.0464USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAME į USD kaina?
Dabartinė GAME kaina USD valiuta yra $ 28.0464. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SQUID MEME rinkos kapitalizacija?
GAME rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAME apyvartoje?
GAME apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAME kaina?
GAME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAME kaina?
GAME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GAME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAME yra $ 19.67KUSD.
Ar GAME kaina šiais metais kils?
GAME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12

SQUID MEME (GAME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

