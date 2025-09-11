Daugiau apie DAO

DAO Maker logotipas

DAO Maker kaina(DAO)

1 DAO į USD – tiesioginė kaina:

$0.12
$0.12$0.12
-4.53%1D
USD
DAO Maker (DAO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:45(UTC+8)

DAO Maker (DAO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1167
$ 0.1167$ 0.1167
24 val. žemiausia
$ 0.1306
$ 0.1306$ 0.1306
24 val. aukščiausia

$ 0.1167
$ 0.1167$ 0.1167

$ 0.1306
$ 0.1306$ 0.1306

$ 8.75191628
$ 8.75191628$ 8.75191628

$ 0.10402367680053178
$ 0.10402367680053178$ 0.10402367680053178

+0.25%

-4.53%

+2.91%

+2.91%

DAO Maker (DAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.12. Per pastarąsias 24 valandas DAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1167 iki aukščiausios $ 0.1306 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAO kaina yra $ 8.75191628, o žemiausia – $ 0.10402367680053178.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -4.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DAO Maker (DAO) rinkos informacija

No.842

$ 24.35M
$ 24.35M$ 24.35M

$ 712.78K
$ 712.78K$ 712.78K

$ 33.44M
$ 33.44M$ 33.44M

202.89M
202.89M 202.89M

278,700,596.1520736
278,700,596.1520736 278,700,596.1520736

ETH

Dabartinė DAO Maker rinkos kapitalizacija yra $ 24.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 712.78K. DAO apyvartoje yra 202.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 278700596.1520736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.44M

DAO Maker (DAO) kainos istorija USD

Stebėkite DAO Maker kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005694-4.53%
30 dienų$ -0.002-1.64%
60 dienų$ -0.0051-4.08%
90 dienų$ -0.0047-3.77%
DAO Maker kainos pokytis šiandien

Šiandien DAO užfiksuotas $ -0.005694 (-4.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DAO Maker 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002 (-1.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DAO Maker 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DAO rodiklis pasikeitė $ -0.0051 (-4.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DAO Maker 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0047 (-3.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DAO Maker (DAO) pokyčius?

Peržiūrėkite DAO Maker kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DAO Maker investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DAOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DAO Maker mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DAO Maker, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DAO Maker kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DAO Maker (DAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DAO Maker (DAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DAO Maker prognozes.

Peržiūrėkite DAO Maker kainos prognozę dabar!

DAO Maker (DAO) Tokenomika

Supratimas apie DAO Maker (DAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DAO Maker (DAO)

Ieškote, kaip nusipirkti DAO Maker? Viskas paprasta ir patogu! DAO Maker lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DAO į vietos valiutas

1 DAO Maker(DAO) į VND
3,157.8
1 DAO Maker(DAO) į AUD
A$0.1812
1 DAO Maker(DAO) į GBP
0.0876
1 DAO Maker(DAO) į EUR
0.102
1 DAO Maker(DAO) į USD
$0.12
1 DAO Maker(DAO) į MYR
RM0.5064
1 DAO Maker(DAO) į TRY
4.9536
1 DAO Maker(DAO) į JPY
¥17.64
1 DAO Maker(DAO) į ARS
ARS$170.94
1 DAO Maker(DAO) į RUB
10.1388
1 DAO Maker(DAO) į INR
10.5792
1 DAO Maker(DAO) į IDR
Rp1,967.2128
1 DAO Maker(DAO) į KRW
166.6656
1 DAO Maker(DAO) į PHP
6.858
1 DAO Maker(DAO) į EGP
￡E.5.778
1 DAO Maker(DAO) į BRL
R$0.648
1 DAO Maker(DAO) į CAD
C$0.1656
1 DAO Maker(DAO) į BDT
14.616
1 DAO Maker(DAO) į NGN
180.9948
1 DAO Maker(DAO) į COP
$470.5872
1 DAO Maker(DAO) į ZAR
R.2.0988
1 DAO Maker(DAO) į UAH
4.9536
1 DAO Maker(DAO) į VES
Bs18.72
1 DAO Maker(DAO) į CLP
$115.32
1 DAO Maker(DAO) į PKR
Rs34.0812
1 DAO Maker(DAO) į KZT
64.6896
1 DAO Maker(DAO) į THB
฿3.8136
1 DAO Maker(DAO) į TWD
NT$3.642
1 DAO Maker(DAO) į AED
د.إ0.4404
1 DAO Maker(DAO) į CHF
Fr0.0948
1 DAO Maker(DAO) į HKD
HK$0.9336
1 DAO Maker(DAO) į AMD
֏45.8532
1 DAO Maker(DAO) į MAD
.د.م1.0836
1 DAO Maker(DAO) į MXN
$2.232
1 DAO Maker(DAO) į SAR
ريال0.45
1 DAO Maker(DAO) į PLN
0.4368
1 DAO Maker(DAO) į RON
лв0.5208
1 DAO Maker(DAO) į SEK
kr1.122
1 DAO Maker(DAO) į BGN
лв0.2004
1 DAO Maker(DAO) į HUF
Ft40.3356
1 DAO Maker(DAO) į CZK
2.5032
1 DAO Maker(DAO) į KWD
د.ك0.0366
1 DAO Maker(DAO) į ILS
0.3984
1 DAO Maker(DAO) į AOA
Kz109.7892
1 DAO Maker(DAO) į BHD
.د.ب0.04524
1 DAO Maker(DAO) į BMD
$0.12
1 DAO Maker(DAO) į DKK
kr0.7656
1 DAO Maker(DAO) į HNL
L3.1452
1 DAO Maker(DAO) į MUR
5.46
1 DAO Maker(DAO) į NAD
$2.1096
1 DAO Maker(DAO) į NOK
kr1.1916
1 DAO Maker(DAO) į NZD
$0.2016
1 DAO Maker(DAO) į PAB
B/.0.12
1 DAO Maker(DAO) į PGK
K0.5088
1 DAO Maker(DAO) į QAR
ر.ق0.4368
1 DAO Maker(DAO) į RSD
дин.12.018

DAO Maker išteklius

Išsamesnei DAO Maker analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DAO Maker svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DAO Maker

Kiek DAO Maker(DAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAO kaina USD valiuta yra 0.12USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAO į USD kaina?
Dabartinė DAO kaina USD valiuta yra $ 0.12. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DAO Maker rinkos kapitalizacija?
DAO rinkos kapitalizacija yra $ 24.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAO apyvartoje?
DAO apyvartoje yra 202.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAO kaina?
DAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.75191628USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAO kaina?
DAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10402367680053178USD.
Kokia yra DAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAO yra $ 712.78KUSD.
Ar DAO kaina šiais metais kils?
DAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
