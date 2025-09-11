DAO Maker (DAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.12. Per pastarąsias 24 valandas DAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1167 iki aukščiausios $ 0.1306 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAO kaina yra $ 8.75191628, o žemiausia – $ 0.10402367680053178.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -4.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DAO Maker (DAO) rinkos informacija
No.842
$ 24.35M
$ 712.78K
$ 33.44M
202.89M
278,700,596.1520736
Dabartinė DAO Maker rinkos kapitalizacija yra $ 24.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 712.78K. DAO apyvartoje yra 202.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 278700596.1520736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.44M
DAO Maker (DAO) kainos istorija USD
Stebėkite DAO Maker kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.005694
-4.53%
30 dienų
$ -0.002
-1.64%
60 dienų
$ -0.0051
-4.08%
90 dienų
$ -0.0047
-3.77%
DAO Maker kainos pokytis šiandien
Šiandien DAO užfiksuotas $ -0.005694 (-4.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DAO Maker 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002 (-1.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DAO Maker 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DAO rodiklis pasikeitė $ -0.0051 (-4.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DAO Maker 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0047 (-3.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DAO Maker (DAO) pokyčius?
DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.
DAO Maker kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DAO Maker (DAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DAO Maker (DAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DAO Maker prognozes.
Supratimas apie DAO Maker (DAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
