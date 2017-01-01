DAO Maker (DAO) Tokenomika

DAO Maker (DAO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDAO Maker (DAO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
DAO Maker (DAO) Informacija

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Oficiali svetainė:
https://daomaker.com/
Baltoji knyga:
https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg

DAO Maker (DAO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius DAO Maker (DAO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 25.36M
Bendra pasiūla:
$ 278.83M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 203.02M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 34.83M
Visų laikų rekordas:
$ 19.98
Visų laikų minimumas:
$ 0.10402367680053178
Dabartinė kaina:
$ 0.1249
DAO Maker (DAO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DAO Maker (DAO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DAO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DAO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DAO tokenomiką, galite peržiūrėti DAO tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.