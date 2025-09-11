Daugiau apie CVX

CVX Kainos informacija

CVX Oficiali svetainė

CVX Tokenomika

CVX Kainų prognozė

CVX Istorija

CVX pirkimo vadovas

CVXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CVX Spot

CVX USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Convex Finance logotipas

Convex Finance kaina(CVX)

1 CVX į USD – tiesioginė kaina:

$3.566
$3.566$3.566
-0.69%1D
USD
Convex Finance (CVX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:40:38(UTC+8)

Convex Finance (CVX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.481
$ 3.481$ 3.481
24 val. žemiausia
$ 3.654
$ 3.654$ 3.654
24 val. aukščiausia

$ 3.481
$ 3.481$ 3.481

$ 3.654
$ 3.654$ 3.654

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717$ 62.68817812800717

$ 1.4333339308751847
$ 1.4333339308751847$ 1.4333339308751847

+0.47%

-0.69%

-1.39%

-1.39%

Convex Finance (CVX) realiojo laiko kaina yra $ 3.565. Per pastarąsias 24 valandas CVX svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.481 iki aukščiausios $ 3.654 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CVX kaina yra $ 62.68817812800717, o žemiausia – $ 1.4333339308751847.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CVX per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Convex Finance (CVX) rinkos informacija

No.154

$ 344.15M
$ 344.15M$ 344.15M

$ 524.21K
$ 524.21K$ 524.21K

$ 356.22M
$ 356.22M$ 356.22M

96.54M
96.54M 96.54M

99,921,791.8761652
99,921,791.8761652 99,921,791.8761652

0.01%

ETH

Dabartinė Convex Finance rinkos kapitalizacija yra $ 344.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 524.21K. CVX apyvartoje yra 96.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 99921791.8761652. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 356.22M

Convex Finance (CVX) kainos istorija USD

Stebėkite Convex Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02478-0.69%
30 dienų$ -0.777-17.90%
60 dienų$ +0.438+14.00%
90 dienų$ +0.985+38.17%
Convex Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien CVX užfiksuotas $ -0.02478 (-0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Convex Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.777 (-17.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Convex Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CVX rodiklis pasikeitė $ +0.438 (+14.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Convex Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.985 (+38.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Convex Finance (CVX) pokyčius?

Peržiūrėkite Convex Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Convex Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CVXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Convex Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Convex Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Convex Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Convex Finance (CVX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Convex Finance (CVX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Convex Finance prognozes.

Peržiūrėkite Convex Finance kainos prognozę dabar!

Convex Finance (CVX) Tokenomika

Supratimas apie Convex Finance (CVX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CVXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Convex Finance (CVX)

Ieškote, kaip nusipirkti Convex Finance? Viskas paprasta ir patogu! Convex Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CVX į vietos valiutas

1 Convex Finance(CVX) į VND
93,812.975
1 Convex Finance(CVX) į AUD
A$5.38315
1 Convex Finance(CVX) į GBP
2.60245
1 Convex Finance(CVX) į EUR
3.03025
1 Convex Finance(CVX) į USD
$3.565
1 Convex Finance(CVX) į MYR
RM15.0443
1 Convex Finance(CVX) į TRY
147.1632
1 Convex Finance(CVX) į JPY
¥524.055
1 Convex Finance(CVX) į ARS
ARS$5,078.3425
1 Convex Finance(CVX) į RUB
301.20685
1 Convex Finance(CVX) į INR
314.11215
1 Convex Finance(CVX) į IDR
Rp58,442.6136
1 Convex Finance(CVX) į KRW
4,951.3572
1 Convex Finance(CVX) į PHP
203.9893
1 Convex Finance(CVX) į EGP
￡E.171.44085
1 Convex Finance(CVX) į BRL
R$19.251
1 Convex Finance(CVX) į CAD
C$4.9197
1 Convex Finance(CVX) į BDT
434.217
1 Convex Finance(CVX) į NGN
5,385.18205
1 Convex Finance(CVX) į COP
$13,980.3614
1 Convex Finance(CVX) į ZAR
R.62.35185
1 Convex Finance(CVX) į UAH
147.1632
1 Convex Finance(CVX) į VES
Bs556.14
1 Convex Finance(CVX) į CLP
$3,425.965
1 Convex Finance(CVX) į PKR
Rs1,012.49565
1 Convex Finance(CVX) į KZT
1,921.8202
1 Convex Finance(CVX) į THB
฿113.26005
1 Convex Finance(CVX) į TWD
NT$107.98385
1 Convex Finance(CVX) į AED
د.إ13.08355
1 Convex Finance(CVX) į CHF
Fr2.81635
1 Convex Finance(CVX) į HKD
HK$27.7357
1 Convex Finance(CVX) į AMD
֏1,362.22215
1 Convex Finance(CVX) į MAD
.د.م32.19195
1 Convex Finance(CVX) į MXN
$66.27335
1 Convex Finance(CVX) į SAR
ريال13.36875
1 Convex Finance(CVX) į PLN
12.9766
1 Convex Finance(CVX) į RON
лв15.4721
1 Convex Finance(CVX) į SEK
kr33.33275
1 Convex Finance(CVX) į BGN
лв5.95355
1 Convex Finance(CVX) į HUF
Ft1,198.30345
1 Convex Finance(CVX) į CZK
74.3659
1 Convex Finance(CVX) į KWD
د.ك1.087325
1 Convex Finance(CVX) į ILS
11.8358
1 Convex Finance(CVX) į AOA
Kz3,261.65415
1 Convex Finance(CVX) į BHD
.د.ب1.344005
1 Convex Finance(CVX) į BMD
$3.565
1 Convex Finance(CVX) į DKK
kr22.7447
1 Convex Finance(CVX) į HNL
L93.43865
1 Convex Finance(CVX) į MUR
162.2075
1 Convex Finance(CVX) į NAD
$62.6727
1 Convex Finance(CVX) į NOK
kr35.40045
1 Convex Finance(CVX) į NZD
$5.9892
1 Convex Finance(CVX) į PAB
B/.3.565
1 Convex Finance(CVX) į PGK
K15.1156
1 Convex Finance(CVX) į QAR
ر.ق12.9766
1 Convex Finance(CVX) į RSD
дин.357.1417

Convex Finance išteklius

Išsamesnei Convex Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Convex Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Convex Finance

Kiek Convex Finance(CVX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CVX kaina USD valiuta yra 3.565USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CVX į USD kaina?
Dabartinė CVX kaina USD valiuta yra $ 3.565. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Convex Finance rinkos kapitalizacija?
CVX rinkos kapitalizacija yra $ 344.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CVX apyvartoje?
CVX apyvartoje yra 96.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CVX kaina?
CVX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 62.68817812800717USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CVX kaina?
CVX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.4333339308751847USD.
Kokia yra CVX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CVX yra $ 524.21KUSD.
Ar CVX kaina šiais metais kils?
CVX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CVX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:40:38(UTC+8)

Convex Finance (CVX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CVX-į-USD skaičiuoklė

Suma

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 3.565 USD

Prekiauti CVX

CVXUSDT
$3.566
$3.566$3.566
-0.75%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis