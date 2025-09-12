Convex Finance (CVX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Convex Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CVX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Convex Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Convex Finance kainos prognozė
$3.723
$3.723$3.723
+6.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:48:15(UTC+8)

Convex Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Convex Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3.723 prekybos kainą 2025 m.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Convex Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.9091 prekybos kainą 2026 m.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CVX ateities kaina yra $ 4.1046 su 10.25% augimo norma.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CVX ateities kaina yra $ 4.3098 su 15.76% augimo norma.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CVX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.5253, o augimo norma – 21.55%.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CVX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4.7515, o augimo norma – 27.63%.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Convex Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 7.7398 prekybos kainą.

Convex Finance (CVX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Convex Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 12.6073 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3.723
    0.00%
  • 2026
    $ 3.9091
    5.00%
  • 2027
    $ 4.1046
    10.25%
  • 2028
    $ 4.3098
    15.76%
  • 2029
    $ 4.5253
    21.55%
  • 2030
    $ 4.7515
    27.63%
  • 2031
    $ 4.9891
    34.01%
  • 2032
    $ 5.2386
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 5.5005
    47.75%
  • 2034
    $ 5.7755
    55.13%
  • 2035
    $ 6.0643
    62.89%
  • 2036
    $ 6.3675
    71.03%
  • 2037
    $ 6.6859
    79.59%
  • 2038
    $ 7.0202
    88.56%
  • 2039
    $ 7.3712
    97.99%
  • 2040
    $ 7.7398
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Convex Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3.723
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3.7235
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3.7265
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3.7382
    0.41%
Convex Finance (CVX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CVX kaina yra $3.723. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Convex Finance (CVX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CVX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3.7235. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Convex Finance (CVX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CVX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3.7265. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Convex Finance (CVX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CVX kaina yra $3.7382. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Convex Finance kainų statistika

$ 3.723
$ 3.723$ 3.723

+6.00%

$ 359.31M
$ 359.31M$ 359.31M

96.54M
96.54M 96.54M

$ 739.06K
$ 739.06K$ 739.06K

--

Naujausia CVX kaina yra $ 3.723. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 739.06K.
Be to, CVX turi 96.54M apyvartą ir $ 359.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Convex Finance (CVX)

Bandote įsigyti CVX? Dabar galite CVX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Convex Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CVX dabar

Convex Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Convex Finance, dabartinė Convex Finance kaina yra 3.722USD. Apyvartinė Convex Finance (CVX) pasiūla yra 0.00 CVX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $359.31M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.173999
    $ 3.763
    $ 3.464
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.177000
    $ 3.763
    $ 3.408
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.914999
    $ 4.899
    $ 3.281
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Convex Finance kaina pasikeitė $0.173999, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Convex Finance buvo prekiaujama aukščiausia $3.763 ir žemiausia $3.408. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo CVX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Convex Finance įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.914999 vertę. Tai rodo, kad CVX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Convex Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CVX kainų istoriją

Kaip veikia Convex Finance (CVX) kainų prognozės modulis?

Convex Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CVX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Convex Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CVX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Convex Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CVX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CVX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Convex Finance potencialą.

Kodėl CVX kainų prognozė yra svarbi?

CVX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CVX dabar?
Pagal jūsų prognozes, CVX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CVX kainų prognozė?
Remiantis Convex Finance (CVX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CVX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CVX 2026 m.?
1 vieneto Convex Finance (CVX) kaina šiandien yra $3.723. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CVX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CVX kaina 2027 m.?
Convex Finance (CVX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CVX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CVX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Convex Finance (CVX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CVX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Convex Finance (CVX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CVX 2030 m.?
1 vieneto Convex Finance (CVX) kaina šiandien yra $3.723. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CVX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CVX kainų prognozė 2040 metams?
Convex Finance (CVX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CVX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:48:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.