Carbon Browser kaina(CSIX)

1 CSIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.003022
+1.13%1D
Carbon Browser (CSIX) kainos grafikas realiu laiku
Carbon Browser (CSIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002908
24 val. žemiausia
$ 0.003209
24 val. aukščiausia

$ 0.002908
$ 0.003209
$ 0.43147586530127835
$ 0.002813122353859727
+0.23%

+1.13%

-10.86%

-10.86%

Carbon Browser (CSIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.003022. Per pastarąsias 24 valandas CSIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002908 iki aukščiausios $ 0.003209 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CSIX kaina yra $ 0.43147586530127835, o žemiausia – $ 0.002813122353859727.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CSIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Carbon Browser (CSIX) rinkos informacija

No.2091

$ 1.20M
$ 48.07K
$ 2.84M
396.59M
939,599,261.3839558
BSC

Dabartinė Carbon Browser rinkos kapitalizacija yra $ 1.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.07K. CSIX apyvartoje yra 396.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 939599261.3839558. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.84M

Carbon Browser (CSIX) kainos istorija USD

Stebėkite Carbon Browser kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003377+1.13%
30 dienų$ -0.000608-16.75%
60 dienų$ -0.001858-38.08%
90 dienų$ -0.002068-40.63%
Carbon Browser kainos pokytis šiandien

Šiandien CSIX užfiksuotas $ +0.00003377 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Carbon Browser 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000608 (-16.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Carbon Browser 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CSIX rodiklis pasikeitė $ -0.001858 (-38.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Carbon Browser 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002068 (-40.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Carbon Browser (CSIX) pokyčius?

Peržiūrėkite Carbon Browser kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Carbon Browser investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CSIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Carbon Browser mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Carbon Browser, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Carbon Browser kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Carbon Browser (CSIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Carbon Browser (CSIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Carbon Browser prognozes.

Peržiūrėkite Carbon Browser kainos prognozę dabar!

Carbon Browser (CSIX) Tokenomika

Supratimas apie Carbon Browser (CSIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CSIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Carbon Browser (CSIX)

Ieškote, kaip nusipirkti Carbon Browser? Viskas paprasta ir patogu! Carbon Browser lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CSIX į vietos valiutas

Carbon Browser išteklius

Išsamesnei Carbon Browser analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Carbon Browser svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Carbon Browser

Kiek Carbon Browser(CSIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CSIX kaina USD valiuta yra 0.003022USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CSIX į USD kaina?
Dabartinė CSIX kaina USD valiuta yra $ 0.003022. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Carbon Browser rinkos kapitalizacija?
CSIX rinkos kapitalizacija yra $ 1.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CSIX apyvartoje?
CSIX apyvartoje yra 396.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CSIX kaina?
CSIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.43147586530127835USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CSIX kaina?
CSIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002813122353859727USD.
Kokia yra CSIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CSIX yra $ 48.07KUSD.
Ar CSIX kaina šiais metais kils?
CSIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CSIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
