Rocket Pool (RPL) realiojo laiko kaina yra $ 6.497. Per pastarąsias 24 valandas RPL svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.188 iki aukščiausios $ 6.499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RPL kaina yra $ 154.7288747531403, o žemiausia – $ 0.0911751633458.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RPL per pastarąją valandą pasikeitė +1.13%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rocket Pool (RPL) rinkos informacija
No.296
$ 141.03M
$ 262.50K
$ 141.03M
21.71M
--
21,707,238.69416839
ETH
Dabartinė Rocket Pool rinkos kapitalizacija yra $ 141.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 262.50K. RPL apyvartoje yra 21.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 21707238.69416839. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.03M
Rocket Pool (RPL) kainos istorija USD
Stebėkite Rocket Pool kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.08274
+1.29%
30 dienų
$ -1.694
-20.69%
60 dienų
$ +0.752
+13.08%
90 dienų
$ +0.62
+10.54%
Rocket Pool kainos pokytis šiandien
Šiandien RPL užfiksuotas $ +0.08274 (+1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rocket Pool 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.694 (-20.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rocket Pool 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RPL rodiklis pasikeitė $ +0.752 (+13.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rocket Pool 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.62 (+10.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rocket Pool (RPL) pokyčius?
Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
Rocket Pool galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rocket Pool investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RPLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rocket Pool mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rocket Pool, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Rocket Pool kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rocket Pool (RPL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rocket Pool (RPL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rocket Pool prognozes.
Supratimas apie Rocket Pool (RPL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RPLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rocket Pool (RPL)
Ieškote, kaip nusipirkti Rocket Pool? Viskas paprasta ir patogu! Rocket Pool lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.