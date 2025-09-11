Daugiau apie RPL

RPL Kainos informacija

RPL Baltoji knyga

RPL Oficiali svetainė

RPL Tokenomika

RPL Kainų prognozė

RPL Istorija

RPL pirkimo vadovas

RPLvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RPL Spot

RPL USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Rocket Pool logotipas

Rocket Pool kaina(RPL)

1 RPL į USD – tiesioginė kaina:

$6.497
$6.497$6.497
+1.29%1D
USD
Rocket Pool (RPL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:18(UTC+8)

Rocket Pool (RPL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 6.188
$ 6.188$ 6.188
24 val. žemiausia
$ 6.499
$ 6.499$ 6.499
24 val. aukščiausia

$ 6.188
$ 6.188$ 6.188

$ 6.499
$ 6.499$ 6.499

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

+1.13%

+1.29%

-1.24%

-1.24%

Rocket Pool (RPL) realiojo laiko kaina yra $ 6.497. Per pastarąsias 24 valandas RPL svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.188 iki aukščiausios $ 6.499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RPL kaina yra $ 154.7288747531403, o žemiausia – $ 0.0911751633458.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RPL per pastarąją valandą pasikeitė +1.13%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rocket Pool (RPL) rinkos informacija

No.296

$ 141.03M
$ 141.03M$ 141.03M

$ 262.50K
$ 262.50K$ 262.50K

$ 141.03M
$ 141.03M$ 141.03M

21.71M
21.71M 21.71M

--
----

21,707,238.69416839
21,707,238.69416839 21,707,238.69416839

ETH

Dabartinė Rocket Pool rinkos kapitalizacija yra $ 141.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 262.50K. RPL apyvartoje yra 21.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 21707238.69416839. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.03M

Rocket Pool (RPL) kainos istorija USD

Stebėkite Rocket Pool kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.08274+1.29%
30 dienų$ -1.694-20.69%
60 dienų$ +0.752+13.08%
90 dienų$ +0.62+10.54%
Rocket Pool kainos pokytis šiandien

Šiandien RPL užfiksuotas $ +0.08274 (+1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rocket Pool 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.694 (-20.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rocket Pool 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RPL rodiklis pasikeitė $ +0.752 (+13.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rocket Pool 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.62 (+10.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rocket Pool (RPL) pokyčius?

Peržiūrėkite Rocket Pool kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rocket Pool investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RPLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rocket Pool mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rocket Pool, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rocket Pool kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rocket Pool (RPL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rocket Pool (RPL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rocket Pool prognozes.

Peržiūrėkite Rocket Pool kainos prognozę dabar!

Rocket Pool (RPL) Tokenomika

Supratimas apie Rocket Pool (RPL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RPLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rocket Pool (RPL)

Ieškote, kaip nusipirkti Rocket Pool? Viskas paprasta ir patogu! Rocket Pool lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RPL į vietos valiutas

1 Rocket Pool(RPL) į VND
170,968.555
1 Rocket Pool(RPL) į AUD
A$9.81047
1 Rocket Pool(RPL) į GBP
4.74281
1 Rocket Pool(RPL) į EUR
5.52245
1 Rocket Pool(RPL) į USD
$6.497
1 Rocket Pool(RPL) į MYR
RM27.41734
1 Rocket Pool(RPL) į TRY
268.19616
1 Rocket Pool(RPL) į JPY
¥955.059
1 Rocket Pool(RPL) į ARS
ARS$9,254.9765
1 Rocket Pool(RPL) į RUB
548.9965
1 Rocket Pool(RPL) į INR
572.64558
1 Rocket Pool(RPL) į IDR
Rp106,508.17968
1 Rocket Pool(RPL) į KRW
9,036.15754
1 Rocket Pool(RPL) į PHP
371.23858
1 Rocket Pool(RPL) į EGP
￡E.312.83055
1 Rocket Pool(RPL) į BRL
R$35.0838
1 Rocket Pool(RPL) į CAD
C$8.96586
1 Rocket Pool(RPL) į BDT
791.3346
1 Rocket Pool(RPL) į NGN
9,799.36013
1 Rocket Pool(RPL) į COP
$25,478.37532
1 Rocket Pool(RPL) į ZAR
R.113.63253
1 Rocket Pool(RPL) į UAH
268.19616
1 Rocket Pool(RPL) į VES
Bs1,013.532
1 Rocket Pool(RPL) į CLP
$6,243.617
1 Rocket Pool(RPL) į PKR
Rs1,845.21297
1 Rocket Pool(RPL) į KZT
3,502.40276
1 Rocket Pool(RPL) į THB
฿206.40969
1 Rocket Pool(RPL) į TWD
NT$197.18395
1 Rocket Pool(RPL) į AED
د.إ23.84399
1 Rocket Pool(RPL) į CHF
Fr5.13263
1 Rocket Pool(RPL) į HKD
HK$50.54666
1 Rocket Pool(RPL) į AMD
֏2,482.56867
1 Rocket Pool(RPL) į MAD
.د.م58.66791
1 Rocket Pool(RPL) į MXN
$120.77923
1 Rocket Pool(RPL) į SAR
ريال24.36375
1 Rocket Pool(RPL) į PLN
23.64908
1 Rocket Pool(RPL) į RON
лв28.19698
1 Rocket Pool(RPL) į SEK
kr60.74695
1 Rocket Pool(RPL) į BGN
лв10.84999
1 Rocket Pool(RPL) į HUF
Ft2,183.83661
1 Rocket Pool(RPL) į CZK
135.52742
1 Rocket Pool(RPL) į KWD
د.ك1.981585
1 Rocket Pool(RPL) į ILS
21.57004
1 Rocket Pool(RPL) į AOA
Kz5,944.17027
1 Rocket Pool(RPL) į BHD
.د.ب2.449369
1 Rocket Pool(RPL) į BMD
$6.497
1 Rocket Pool(RPL) į DKK
kr41.45086
1 Rocket Pool(RPL) į HNL
L170.28637
1 Rocket Pool(RPL) į MUR
295.6135
1 Rocket Pool(RPL) į NAD
$114.21726
1 Rocket Pool(RPL) į NOK
kr64.51521
1 Rocket Pool(RPL) į NZD
$10.91496
1 Rocket Pool(RPL) į PAB
B/.6.497
1 Rocket Pool(RPL) į PGK
K27.54728
1 Rocket Pool(RPL) į QAR
ر.ق23.64908
1 Rocket Pool(RPL) į RSD
дин.650.73952

Rocket Pool išteklius

Išsamesnei Rocket Pool analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Rocket Pool svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rocket Pool

Kiek Rocket Pool(RPL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RPL kaina USD valiuta yra 6.497USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RPL į USD kaina?
Dabartinė RPL kaina USD valiuta yra $ 6.497. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rocket Pool rinkos kapitalizacija?
RPL rinkos kapitalizacija yra $ 141.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RPL apyvartoje?
RPL apyvartoje yra 21.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RPL kaina?
RPL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 154.7288747531403USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RPL kaina?
RPL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0911751633458USD.
Kokia yra RPL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RPL yra $ 262.50KUSD.
Ar RPL kaina šiais metais kils?
RPL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RPL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:18(UTC+8)

Rocket Pool (RPL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RPL-į-USD skaičiuoklė

Suma

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 6.497 USD

Prekiauti RPL

RPLUSDT
$6.497
$6.497$6.497
+1.24%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis