Cronos logotipas

Cronos kaina(CRO)

1 CRO į USD – tiesioginė kaina:

Cronos (CRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:39:27(UTC+8)

Cronos (CRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.97%

+1.62%

-4.49%

-4.49%

Cronos (CRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.26007. Per pastarąsias 24 valandas CRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2519 iki aukščiausios $ 0.2743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRO kaina yra $ 0.9698063798210235, o žemiausia – $ 0.0114866815226.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRO per pastarąją valandą pasikeitė -1.97%, per 24 valandas – +1.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cronos (CRO) rinkos informacija

33.62%

0.22%

ETH

Dabartinė Cronos rinkos kapitalizacija yra $ 8.74B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.49M. CRO apyvartoje yra 33.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 97991138778.20834. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.01B

Cronos (CRO) kainos istorija USD

Stebėkite Cronos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0041471+1.62%
30 dienų$ +0.09172+54.48%
60 dienų$ +0.15897+157.24%
90 dienų$ +0.16894+185.38%
Cronos kainos pokytis šiandien

Šiandien CRO užfiksuotas $ +0.0041471 (+1.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cronos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.09172 (+54.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cronos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRO rodiklis pasikeitė $ +0.15897 (+157.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cronos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.16894 (+185.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cronos (CRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Cronos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cronos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cronos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cronos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cronos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cronos (CRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cronos (CRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cronos prognozes.

Peržiūrėkite Cronos kainos prognozę dabar!

Cronos (CRO) Tokenomika

Supratimas apie Cronos (CRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cronos (CRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Cronos? Viskas paprasta ir patogu! Cronos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CRO į vietos valiutas

Cronos išteklius

Išsamesnei Cronos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cronos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cronos

Kiek Cronos(CRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRO kaina USD valiuta yra 0.26007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRO į USD kaina?
Dabartinė CRO kaina USD valiuta yra $ 0.26007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cronos rinkos kapitalizacija?
CRO rinkos kapitalizacija yra $ 8.74BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRO apyvartoje?
CRO apyvartoje yra 33.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRO kaina?
CRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9698063798210235USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRO kaina?
CRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0114866815226USD.
Kokia yra CRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRO yra $ 3.49MUSD.
Ar CRO kaina šiais metais kils?
CRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Cronos (CRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

