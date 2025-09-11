Daugiau apie CORE

Core DAO (CORE) kainos grafikas realiu laiku
Core DAO (CORE) kainos informacija (USD)

Core DAO (CORE) realiojo laiko kaina yra $ 0.4649. Per pastarąsias 24 valandas CORE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4566 iki aukščiausios $ 0.4873 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CORE kaina yra $ 6.468239711847785, o žemiausia – $ 0.34324412364907425.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CORE per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Core DAO (CORE) rinkos informacija

CORE

Dabartinė Core DAO rinkos kapitalizacija yra $ 470.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 507.23K. CORE apyvartoje yra 1.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 2093769839.0352812. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 976.29M

Core DAO (CORE) kainos istorija USD

Stebėkite Core DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.006984-1.48%
30 dienų$ -0.0138-2.89%
60 dienų$ -0.0773-14.26%
90 dienų$ -0.1136-19.64%
Core DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien CORE užfiksuotas $ -0.006984 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Core DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0138 (-2.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Core DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CORE rodiklis pasikeitė $ -0.0773 (-14.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Core DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1136 (-19.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Core DAO (CORE) pokyčius?

Peržiūrėkite Core DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called "Satoshi Plus" which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Core DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Core DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Core DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Core DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Core DAO (CORE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Core DAO (CORE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Core DAO prognozes.

Peržiūrėkite Core DAO kainos prognozę dabar!

Core DAO (CORE) Tokenomika

Supratimas apie Core DAO (CORE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Core DAO (CORE)

Ieškote, kaip nusipirkti Core DAO? Viskas paprasta ir patogu! Core DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CORE į vietos valiutas

Core DAO išteklius

Išsamesnei Core DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Core DAO

Kiek Core DAO(CORE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CORE kaina USD valiuta yra 0.4649USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CORE į USD kaina?
Dabartinė CORE kaina USD valiuta yra $ 0.4649. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Core DAO rinkos kapitalizacija?
CORE rinkos kapitalizacija yra $ 470.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CORE apyvartoje?
CORE apyvartoje yra 1.01BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CORE kaina?
CORE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.468239711847785USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CORE kaina?
CORE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.34324412364907425USD.
Kokia yra CORE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CORE yra $ 507.23KUSD.
Ar CORE kaina šiais metais kils?
CORE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CORE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Core DAO (CORE) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

