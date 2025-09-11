Core DAO (CORE) realiojo laiko kaina yra $ 0.4649. Per pastarąsias 24 valandas CORE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4566 iki aukščiausios $ 0.4873 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CORE kaina yra $ 6.468239711847785, o žemiausia – $ 0.34324412364907425.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CORE per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Core DAO (CORE) rinkos informacija
No.128
CORE
Dabartinė Core DAO rinkos kapitalizacija yra $ 470.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 507.23K. CORE apyvartoje yra 1.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 2093769839.0352812. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 976.29M
Core DAO (CORE) kainos istorija USD
Stebėkite Core DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.006984
-1.48%
30 dienų
$ -0.0138
-2.89%
60 dienų
$ -0.0773
-14.26%
90 dienų
$ -0.1136
-19.64%
Core DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien CORE užfiksuotas $ -0.006984 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Core DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0138 (-2.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Core DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CORE rodiklis pasikeitė $ -0.0773 (-14.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Core DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1136 (-19.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Core DAO (CORE) pokyčius?
Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.
Core DAO kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Core DAO (CORE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Core DAO (CORE)
