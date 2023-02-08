CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

VardasCORE

ReitingasNo.135

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.12%

Cirkuliuojantis kiekis1,012,499,885.2114933

Maksimali pasiūla2,100,000,000

Bendra pasiūla2,093,769,839.0352812

Cirkuliacijos norma0.4821%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas6.468239711847785,2023-02-08

Mažiausia kaina0.34324412364907425,2023-11-03

Vieša blokų grandinėCORE

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

