Core DAO (CORE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Core DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CORE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Core DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Core DAO kainos prognozė
$0.4621
+1.49%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:42:19(UTC+8)

Core DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Core DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4621 prekybos kainą 2025 m.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Core DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.485205 prekybos kainą 2026 m.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CORE ateities kaina yra $ 0.509465 su 10.25% augimo norma.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CORE ateities kaina yra $ 0.534938 su 15.76% augimo norma.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CORE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.561685, o augimo norma – 21.55%.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CORE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.589769, o augimo norma – 27.63%.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Core DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.960672 prekybos kainą.

Core DAO (CORE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Core DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.5648 prekybos kainą.

Trumpalaikės Core DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.4621
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.462163
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.462543
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.463999
    0.41%
Core DAO (CORE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CORE kaina yra $0.4621. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Core DAO (CORE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CORE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.462163. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Core DAO (CORE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CORE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.462543. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Core DAO (CORE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CORE kaina yra $0.463999. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Core DAO kainų statistika

$ 0.4621
$ 0.4621

+1.49%

$ 467.62M
$ 467.62M

1.01B
1.01B

$ 387.20K
$ 387.20K

--

Naujausia CORE kaina yra $ 0.4621. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.49%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 387.20K.
Be to, CORE turi 1.01B apyvartą ir $ 467.62M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Core DAO (CORE)

Bandote įsigyti CORE? Dabar galite CORE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Core DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CORE dabar

Core DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Core DAO, dabartinė Core DAO kaina yra 0.4624USD. Apyvartinė Core DAO (CORE) pasiūla yra 0.00 CORE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $467.62M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000400
    $ 0.4663
    $ 0.4539
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.044799
    $ 0.4929
    $ 0.4121
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.053099
    $ 0.5245
    $ 0.4094
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Core DAO kaina pasikeitė $-0.000400, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Core DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.4929 ir žemiausia $0.4121. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo CORE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Core DAO įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.053099 vertę. Tai rodo, kad CORE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Core DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CORE kainų istoriją

Kaip veikia Core DAO (CORE) kainų prognozės modulis?

Core DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CORE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Core DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CORE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Core DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CORE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CORE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Core DAO potencialą.

Kodėl CORE kainų prognozė yra svarbi?

CORE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CORE dabar?
Pagal jūsų prognozes, CORE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CORE kainų prognozė?
Remiantis Core DAO (CORE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CORE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CORE 2026 m.?
1 vieneto Core DAO (CORE) kaina šiandien yra $0.4621. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CORE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CORE kaina 2027 m.?
Core DAO (CORE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CORE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CORE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Core DAO (CORE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CORE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Core DAO (CORE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CORE 2030 m.?
1 vieneto Core DAO (CORE) kaina šiandien yra $0.4621. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CORE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CORE kainų prognozė 2040 metams?
Core DAO (CORE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CORE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.