Clover Finance logotipas

Clover Finance kaina(CLV)

1 CLV į USD – tiesioginė kaina:

$0.0199
$0.0199$0.0199
-1.04%1D
USD
Clover Finance (CLV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:36:40(UTC+8)

Clover Finance (CLV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01975
$ 0.01975$ 0.01975
24 val. žemiausia
$ 0.02079
$ 0.02079$ 0.02079
24 val. aukščiausia

$ 0.01975
$ 0.01975$ 0.01975

$ 0.02079
$ 0.02079$ 0.02079

$ 2.16773807
$ 2.16773807$ 2.16773807

$ 0.017688212614644188
$ 0.017688212614644188$ 0.017688212614644188

+0.05%

-1.04%

-1.05%

-1.05%

Clover Finance (CLV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0199. Per pastarąsias 24 valandas CLV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01975 iki aukščiausios $ 0.02079 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLV kaina yra $ 2.16773807, o žemiausia – $ 0.017688212614644188.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLV per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Clover Finance (CLV) rinkos informacija

No.838

$ 24.36M
$ 24.36M$ 24.36M

$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K

$ 39.80M
$ 39.80M$ 39.80M

1.22B
1.22B 1.22B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2021-07-16 00:00:00

ETH

Dabartinė Clover Finance rinkos kapitalizacija yra $ 24.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.29K. CLV apyvartoje yra 1.22B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.80M

Clover Finance (CLV) kainos istorija USD

Stebėkite Clover Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002091-1.04%
30 dienų$ -0.00182-8.38%
60 dienų$ -0.00203-9.26%
90 dienų$ -0.00274-12.11%
Clover Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien CLV užfiksuotas $ -0.0002091 (-1.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Clover Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00182 (-8.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Clover Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLV rodiklis pasikeitė $ -0.00203 (-9.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Clover Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00274 (-12.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clover Finance (CLV) pokyčius?

Peržiūrėkite Clover Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clover Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Clover Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clover Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Clover Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Clover Finance (CLV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clover Finance (CLV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clover Finance prognozes.

Peržiūrėkite Clover Finance kainos prognozę dabar!

Clover Finance (CLV) Tokenomika

Supratimas apie Clover Finance (CLV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Clover Finance (CLV)

Ieškote, kaip nusipirkti Clover Finance? Viskas paprasta ir patogu! Clover Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLV į vietos valiutas

1 Clover Finance(CLV) į VND
523.6685
1 Clover Finance(CLV) į AUD
A$0.030049
1 Clover Finance(CLV) į GBP
0.014527
1 Clover Finance(CLV) į EUR
0.016915
1 Clover Finance(CLV) į USD
$0.0199
1 Clover Finance(CLV) į MYR
RM0.083978
1 Clover Finance(CLV) į TRY
0.821472
1 Clover Finance(CLV) į JPY
¥2.9253
1 Clover Finance(CLV) į ARS
ARS$28.34755
1 Clover Finance(CLV) į RUB
1.681351
1 Clover Finance(CLV) į INR
1.753389
1 Clover Finance(CLV) į IDR
Rp326.229456
1 Clover Finance(CLV) į KRW
27.638712
1 Clover Finance(CLV) į PHP
1.138678
1 Clover Finance(CLV) į EGP
￡E.0.956991
1 Clover Finance(CLV) į BRL
R$0.10746
1 Clover Finance(CLV) į CAD
C$0.027462
1 Clover Finance(CLV) į BDT
2.42382
1 Clover Finance(CLV) į NGN
30.060343
1 Clover Finance(CLV) į COP
$78.039044
1 Clover Finance(CLV) į ZAR
R.0.348051
1 Clover Finance(CLV) į UAH
0.821472
1 Clover Finance(CLV) į VES
Bs3.1044
1 Clover Finance(CLV) į CLP
$19.1239
1 Clover Finance(CLV) į PKR
Rs5.651799
1 Clover Finance(CLV) į KZT
10.727692
1 Clover Finance(CLV) į THB
฿0.632223
1 Clover Finance(CLV) į TWD
NT$0.602771
1 Clover Finance(CLV) į AED
د.إ0.073033
1 Clover Finance(CLV) į CHF
Fr0.015721
1 Clover Finance(CLV) į HKD
HK$0.154822
1 Clover Finance(CLV) į AMD
֏7.603989
1 Clover Finance(CLV) į MAD
.د.م0.179697
1 Clover Finance(CLV) į MXN
$0.369941
1 Clover Finance(CLV) į SAR
ريال0.074625
1 Clover Finance(CLV) į PLN
0.072436
1 Clover Finance(CLV) į RON
лв0.086366
1 Clover Finance(CLV) į SEK
kr0.186065
1 Clover Finance(CLV) į BGN
лв0.033233
1 Clover Finance(CLV) į HUF
Ft6.688987
1 Clover Finance(CLV) į CZK
0.415114
1 Clover Finance(CLV) į KWD
د.ك0.0060695
1 Clover Finance(CLV) į ILS
0.066068
1 Clover Finance(CLV) į AOA
Kz18.206709
1 Clover Finance(CLV) į BHD
.د.ب0.0075023
1 Clover Finance(CLV) į BMD
$0.0199
1 Clover Finance(CLV) į DKK
kr0.126962
1 Clover Finance(CLV) į HNL
L0.521579
1 Clover Finance(CLV) į MUR
0.90545
1 Clover Finance(CLV) į NAD
$0.349842
1 Clover Finance(CLV) į NOK
kr0.197607
1 Clover Finance(CLV) į NZD
$0.033432
1 Clover Finance(CLV) į PAB
B/.0.0199
1 Clover Finance(CLV) į PGK
K0.084376
1 Clover Finance(CLV) į QAR
ر.ق0.072436
1 Clover Finance(CLV) į RSD
дин.1.993582

Clover Finance išteklius

Išsamesnei Clover Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Clover Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clover Finance

Kiek Clover Finance(CLV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLV kaina USD valiuta yra 0.0199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLV į USD kaina?
Dabartinė CLV kaina USD valiuta yra $ 0.0199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Clover Finance rinkos kapitalizacija?
CLV rinkos kapitalizacija yra $ 24.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLV apyvartoje?
CLV apyvartoje yra 1.22BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLV kaina?
CLV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.16773807USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLV kaina?
CLV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017688212614644188USD.
Kokia yra CLV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLV yra $ 54.29KUSD.
Ar CLV kaina šiais metais kils?
CLV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:36:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

