Clover Finance (CLV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Clover Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CLV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Clover Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Clover Finance kainos prognozė
$0.01987
-1.19%
USD
Faktinis
Prognozė
Clover Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Clover Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01987 prekybos kainą 2025 m.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Clover Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020863 prekybos kainą 2026 m.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CLV ateities kaina yra $ 0.021906 su 10.25% augimo norma.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CLV ateities kaina yra $ 0.023002 su 15.76% augimo norma.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024152, o augimo norma – 21.55%.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025359, o augimo norma – 27.63%.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Clover Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.041308 prekybos kainą.

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Clover Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.067286 prekybos kainą.

Trumpalaikės Clover Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Clover Finance (CLV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CLV kaina yra $0.01987. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Clover Finance (CLV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CLV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.019872. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Clover Finance (CLV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CLV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019889. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Clover Finance (CLV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CLV kaina yra $0.019951. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Clover Finance kainų statistika

$ 0.01987
$ 0.01987

-1.19%

$ 24.32M
$ 24.32M

1.22B
1.22B

$ 53.82K
$ 53.82K

--

Naujausia CLV kaina yra $ 0.01987. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.19%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.82K.
Be to, CLV turi 1.22B apyvartą ir $ 24.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Clover Finance (CLV)

Bandote įsigyti CLV? Dabar galite CLV įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Clover Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CLV dabar

Clover Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Clover Finance, dabartinė Clover Finance kaina yra 0.01987USD. Apyvartinė Clover Finance (CLV) pasiūla yra 0.00 CLV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.32M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000150
    $ 0.02079
    $ 0.01984
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000220
    $ 0.02079
    $ 0.01878
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.002260
    $ 0.02297
    $ 0.01878
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Clover Finance kaina pasikeitė $-0.000150, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Clover Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.02079 ir žemiausia $0.01878. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo CLV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Clover Finance įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002260 vertę. Tai rodo, kad CLV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Clover Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CLV kainų istoriją

Kaip veikia Clover Finance (CLV) kainų prognozės modulis?

Clover Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CLV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Clover Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CLV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Clover Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CLV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CLV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Clover Finance potencialą.

Kodėl CLV kainų prognozė yra svarbi?

CLV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CLV dabar?
Pagal jūsų prognozes, CLV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CLV kainų prognozė?
Remiantis Clover Finance (CLV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CLV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CLV 2026 m.?
1 vieneto Clover Finance (CLV) kaina šiandien yra $0.01987. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CLV kaina 2027 m.?
Clover Finance (CLV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CLV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CLV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clover Finance (CLV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CLV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clover Finance (CLV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CLV 2030 m.?
1 vieneto Clover Finance (CLV) kaina šiandien yra $0.01987. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CLV kainų prognozė 2040 metams?
Clover Finance (CLV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CLV kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.