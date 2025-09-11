Daugiau apie IDEX

IDEX kaina(IDEX)

$0.02818
-2.42%1D
IDEX (IDEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:10:37(UTC+8)

IDEX (IDEX) kainos informacija (USD)

$ 0.02805
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.04%

-2.42%

-2.66%

-2.66%

IDEX (IDEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0282. Per pastarąsias 24 valandas IDEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02805 iki aukščiausios $ 0.03199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IDEX kaina yra $ 0.97451541, o žemiausia – $ 0.00855880795496.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IDEX per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IDEX (IDEX) rinkos informacija

No.797

ETH

Dabartinė IDEX rinkos kapitalizacija yra $ 27.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 937.11K. IDEX apyvartoje yra 975.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.20M

IDEX (IDEX) kainos istorija USD

Stebėkite IDEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006989-2.42%
30 dienų$ +0.00228+8.79%
60 dienų$ +0.00685+32.08%
90 dienų$ +0.00739+35.51%
IDEX kainos pokytis šiandien

Šiandien IDEX užfiksuotas $ -0.0006989 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IDEX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00228 (+8.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IDEX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IDEX rodiklis pasikeitė $ +0.00685 (+32.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IDEX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00739 (+35.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IDEX (IDEX) pokyčius?

Peržiūrėkite IDEX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

IDEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IDEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IDEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IDEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IDEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IDEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IDEX (IDEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IDEX (IDEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IDEX prognozes.

Peržiūrėkite IDEX kainos prognozę dabar!

IDEX (IDEX) Tokenomika

Supratimas apie IDEX (IDEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IDEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IDEX (IDEX)

Ieškote, kaip nusipirkti IDEX? Viskas paprasta ir patogu! IDEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IDEX į vietos valiutas

1 IDEX(IDEX) į VND
1 IDEX(IDEX) į AUD
1 IDEX(IDEX) į GBP
1 IDEX(IDEX) į EUR
1 IDEX(IDEX) į USD
1 IDEX(IDEX) į MYR
1 IDEX(IDEX) į TRY
1 IDEX(IDEX) į JPY
1 IDEX(IDEX) į ARS
1 IDEX(IDEX) į RUB
1 IDEX(IDEX) į INR
1 IDEX(IDEX) į IDR
1 IDEX(IDEX) į KRW
1 IDEX(IDEX) į PHP
1 IDEX(IDEX) į EGP
1 IDEX(IDEX) į BRL
1 IDEX(IDEX) į CAD
1 IDEX(IDEX) į BDT
1 IDEX(IDEX) į NGN
1 IDEX(IDEX) į COP
1 IDEX(IDEX) į ZAR
1 IDEX(IDEX) į UAH
1 IDEX(IDEX) į VES
1 IDEX(IDEX) į CLP
1 IDEX(IDEX) į PKR
1 IDEX(IDEX) į KZT
1 IDEX(IDEX) į THB
1 IDEX(IDEX) į TWD
1 IDEX(IDEX) į AED
1 IDEX(IDEX) į CHF
1 IDEX(IDEX) į HKD
1 IDEX(IDEX) į AMD
1 IDEX(IDEX) į MAD
1 IDEX(IDEX) į MXN
1 IDEX(IDEX) į SAR
1 IDEX(IDEX) į PLN
1 IDEX(IDEX) į RON
1 IDEX(IDEX) į SEK
1 IDEX(IDEX) į BGN
1 IDEX(IDEX) į HUF
1 IDEX(IDEX) į CZK
1 IDEX(IDEX) į KWD
1 IDEX(IDEX) į ILS
1 IDEX(IDEX) į AOA
1 IDEX(IDEX) į BHD
1 IDEX(IDEX) į BMD
1 IDEX(IDEX) į DKK
1 IDEX(IDEX) į HNL
1 IDEX(IDEX) į MUR
1 IDEX(IDEX) į NAD
1 IDEX(IDEX) į NOK
1 IDEX(IDEX) į NZD
1 IDEX(IDEX) į PAB
1 IDEX(IDEX) į PGK
1 IDEX(IDEX) į QAR
1 IDEX(IDEX) į RSD
IDEX išteklius

Išsamesnei IDEX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IDEX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IDEX

Kiek IDEX(IDEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IDEX kaina USD valiuta yra 0.0282USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IDEX į USD kaina?
Dabartinė IDEX kaina USD valiuta yra $ 0.0282. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IDEX rinkos kapitalizacija?
IDEX rinkos kapitalizacija yra $ 27.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IDEX apyvartoje?
IDEX apyvartoje yra 975.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IDEX kaina?
IDEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.97451541USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IDEX kaina?
IDEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00855880795496USD.
Kokia yra IDEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IDEX yra $ 937.11KUSD.
Ar IDEX kaina šiais metais kils?
IDEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IDEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:10:37(UTC+8)

