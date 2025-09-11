Daugiau apie CLUB

Pixel Canvas kaina(CLUB)

1 CLUB į USD – tiesioginė kaina:

$0.008555
-1.32%1D
USD
Pixel Canvas (CLUB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:59(UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008415
24 val. žemiausia
$ 0.009383
24 val. aukščiausia

$ 0.008415
$ 0.009383
--
--
0.00%

-1.32%

-1.21%

-1.21%

Pixel Canvas (CLUB) realiojo laiko kaina yra $ 0.008555. Per pastarąsias 24 valandas CLUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008415 iki aukščiausios $ 0.009383 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLUB kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLUB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pixel Canvas (CLUB) rinkos informacija

$ 0.00
$ 2.55K
$ 3.68M
0.00
430,000,000
430,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Pixel Canvas rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.55K. CLUB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 430000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.68M

Pixel Canvas (CLUB) kainos istorija USD

Stebėkite Pixel Canvas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00011444-1.32%
30 dienų$ +0.00067+8.49%
60 dienų$ +0.000892+11.64%
90 dienų$ +0.000514+6.39%
Pixel Canvas kainos pokytis šiandien

Šiandien CLUB užfiksuotas $ -0.00011444 (-1.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pixel Canvas 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00067 (+8.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pixel Canvas 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLUB rodiklis pasikeitė $ +0.000892 (+11.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pixel Canvas 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000514 (+6.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pixel Canvas (CLUB) pokyčius?

Peržiūrėkite Pixel Canvas kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pixel Canvas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLUBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pixel Canvas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pixel Canvas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pixel Canvas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pixel Canvas (CLUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pixel Canvas (CLUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pixel Canvas prognozes.

Peržiūrėkite Pixel Canvas kainos prognozę dabar!

Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika

Supratimas apie Pixel Canvas (CLUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pixel Canvas (CLUB)

Ieškote, kaip nusipirkti Pixel Canvas? Viskas paprasta ir patogu! Pixel Canvas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLUB į vietos valiutas

1 Pixel Canvas(CLUB) į VND
225.124825
1 Pixel Canvas(CLUB) į AUD
A$0.01291805
1 Pixel Canvas(CLUB) į GBP
0.00624515
1 Pixel Canvas(CLUB) į EUR
0.00727175
1 Pixel Canvas(CLUB) į USD
$0.008555
1 Pixel Canvas(CLUB) į MYR
RM0.0361021
1 Pixel Canvas(CLUB) į TRY
0.3531504
1 Pixel Canvas(CLUB) į JPY
¥1.257585
1 Pixel Canvas(CLUB) į ARS
ARS$12.1865975
1 Pixel Canvas(CLUB) į RUB
0.72281195
1 Pixel Canvas(CLUB) į INR
0.7542088
1 Pixel Canvas(CLUB) į IDR
Rp140.2458792
1 Pixel Canvas(CLUB) į KRW
11.8818684
1 Pixel Canvas(CLUB) į PHP
0.48891825
1 Pixel Canvas(CLUB) į EGP
￡E.0.41192325
1 Pixel Canvas(CLUB) į BRL
R$0.046197
1 Pixel Canvas(CLUB) į CAD
C$0.0118059
1 Pixel Canvas(CLUB) į BDT
1.041999
1 Pixel Canvas(CLUB) į NGN
12.90342095
1 Pixel Canvas(CLUB) į COP
$33.5489458
1 Pixel Canvas(CLUB) į ZAR
R.0.14962695
1 Pixel Canvas(CLUB) į UAH
0.3531504
1 Pixel Canvas(CLUB) į VES
Bs1.33458
1 Pixel Canvas(CLUB) į CLP
$8.221355
1 Pixel Canvas(CLUB) į PKR
Rs2.42970555
1 Pixel Canvas(CLUB) į KZT
4.6118294
1 Pixel Canvas(CLUB) į THB
฿0.2718779
1 Pixel Canvas(CLUB) į TWD
NT$0.25964425
1 Pixel Canvas(CLUB) į AED
د.إ0.03139685
1 Pixel Canvas(CLUB) į CHF
Fr0.00675845
1 Pixel Canvas(CLUB) į HKD
HK$0.0665579
1 Pixel Canvas(CLUB) į AMD
֏3.26895105
1 Pixel Canvas(CLUB) į MAD
.د.م0.07725165
1 Pixel Canvas(CLUB) į MXN
$0.159123
1 Pixel Canvas(CLUB) į SAR
ريال0.03208125
1 Pixel Canvas(CLUB) į PLN
0.0311402
1 Pixel Canvas(CLUB) į RON
лв0.0371287
1 Pixel Canvas(CLUB) į SEK
kr0.07998925
1 Pixel Canvas(CLUB) į BGN
лв0.01428685
1 Pixel Canvas(CLUB) į HUF
Ft2.87559215
1 Pixel Canvas(CLUB) į CZK
0.1784573
1 Pixel Canvas(CLUB) į KWD
د.ك0.002609275
1 Pixel Canvas(CLUB) į ILS
0.0284026
1 Pixel Canvas(CLUB) į AOA
Kz7.82705505
1 Pixel Canvas(CLUB) į BHD
.د.ب0.003225235
1 Pixel Canvas(CLUB) į BMD
$0.008555
1 Pixel Canvas(CLUB) į DKK
kr0.0545809
1 Pixel Canvas(CLUB) į HNL
L0.22422655
1 Pixel Canvas(CLUB) į MUR
0.3892525
1 Pixel Canvas(CLUB) į NAD
$0.1503969
1 Pixel Canvas(CLUB) į NOK
kr0.08495115
1 Pixel Canvas(CLUB) į NZD
$0.0143724
1 Pixel Canvas(CLUB) į PAB
B/.0.008555
1 Pixel Canvas(CLUB) į PGK
K0.0362732
1 Pixel Canvas(CLUB) į QAR
ر.ق0.0311402
1 Pixel Canvas(CLUB) į RSD
дин.0.85678325

Pixel Canvas išteklius

Išsamesnei Pixel Canvas analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Pixel Canvas svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pixel Canvas

Kiek Pixel Canvas(CLUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLUB kaina USD valiuta yra 0.008555USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLUB į USD kaina?
Dabartinė CLUB kaina USD valiuta yra $ 0.008555. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pixel Canvas rinkos kapitalizacija?
CLUB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLUB apyvartoje?
CLUB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLUB kaina?
CLUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLUB kaina?
CLUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CLUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLUB yra $ 2.55KUSD.
Ar CLUB kaina šiais metais kils?
CLUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:59(UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

