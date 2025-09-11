Pixel Canvas (CLUB) realiojo laiko kaina yra $ 0.008555. Per pastarąsias 24 valandas CLUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008415 iki aukščiausios $ 0.009383 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLUB kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLUB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pixel Canvas (CLUB) rinkos informacija
Dabartinė Pixel Canvas rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.55K. CLUB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 430000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.68M
Pixel Canvas (CLUB) kainos istorija USD
Stebėkite Pixel Canvas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00011444
-1.32%
30 dienų
$ +0.00067
+8.49%
60 dienų
$ +0.000892
+11.64%
90 dienų
$ +0.000514
+6.39%
Pixel Canvas kainos pokytis šiandien
Šiandien CLUB užfiksuotas $ -0.00011444 (-1.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pixel Canvas 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00067 (+8.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pixel Canvas 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLUB rodiklis pasikeitė $ +0.000892 (+11.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pixel Canvas 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000514 (+6.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pixel Canvas (CLUB) pokyčius?
$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.
Pixel Canvas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pixel Canvas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CLUBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pixel Canvas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pixel Canvas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pixel Canvas kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pixel Canvas (CLUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pixel Canvas (CLUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pixel Canvas prognozes.
Supratimas apie Pixel Canvas (CLUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pixel Canvas (CLUB)
Ieškote, kaip nusipirkti Pixel Canvas? Viskas paprasta ir patogu! Pixel Canvas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.