Pixel Canvas (CLUB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pixel Canvas kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CLUB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pixel Canvas kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pixel Canvas kainos prognozė
$0.0088
$0.0088$0.0088
+5.03%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:37:17(UTC+8)

Pixel Canvas Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pixel Canvas galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0088 prekybos kainą 2025 m.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pixel Canvas galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009240 prekybos kainą 2026 m.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CLUB ateities kaina yra $ 0.009702 su 10.25% augimo norma.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CLUB ateities kaina yra $ 0.010187 su 15.76% augimo norma.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLUB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010696, o augimo norma – 21.55%.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLUB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011231, o augimo norma – 27.63%.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pixel Canvas kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018294 prekybos kainą.

Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pixel Canvas kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029799 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0088
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009240
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009702
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010187
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010696
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011231
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011792
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012382
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013001
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013651
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014334
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015050
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015803
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016593
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017423
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018294
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pixel Canvas kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0088
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008801
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008808
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008836
    0.41%
Pixel Canvas (CLUB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CLUB kaina yra $0.0088. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pixel Canvas (CLUB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CLUB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008801. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pixel Canvas (CLUB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CLUB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008808. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pixel Canvas (CLUB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CLUB kaina yra $0.008836. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pixel Canvas kainų statistika

$ 0.0088
$ 0.0088$ 0.0088

+5.03%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 3.87K
$ 3.87K$ 3.87K

--

Naujausia CLUB kaina yra $ 0.0088. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.03%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.87K.
Be to, CLUB turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pixel Canvas (CLUB)

Bandote įsigyti CLUB? Dabar galite CLUB įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pixel Canvas ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CLUB dabar

Pixel Canvas istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pixel Canvas, dabartinė Pixel Canvas kaina yra 0.0088USD. Apyvartinė Pixel Canvas (CLUB) pasiūla yra 0.00 CLUB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000177
    $ 0.008941
    $ 0.008371
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.000474
    $ 0.01143
    $ 0.00819
  • 30 dienų
    0.12%
    $ 0.000946
    $ 0.014895
    $ 0.006882
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pixel Canvas kaina pasikeitė $0.000177, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pixel Canvas buvo prekiaujama aukščiausia $0.01143 ir žemiausia $0.00819. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo CLUB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pixel Canvas įvyko 0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000946 vertę. Tai rodo, kad CLUB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pixel Canvas kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CLUB kainų istoriją

Kaip veikia Pixel Canvas (CLUB) kainų prognozės modulis?

Pixel Canvas Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CLUB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pixel Canvas ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CLUB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pixel Canvas kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CLUB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CLUB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pixel Canvas potencialą.

Kodėl CLUB kainų prognozė yra svarbi?

CLUB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CLUB dabar?
Pagal jūsų prognozes, CLUB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CLUB kainų prognozė?
Remiantis Pixel Canvas (CLUB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CLUB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CLUB 2026 m.?
1 vieneto Pixel Canvas (CLUB) kaina šiandien yra $0.0088. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLUB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CLUB kaina 2027 m.?
Pixel Canvas (CLUB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CLUB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CLUB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pixel Canvas (CLUB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CLUB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pixel Canvas (CLUB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CLUB 2030 m.?
1 vieneto Pixel Canvas (CLUB) kaina šiandien yra $0.0088. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLUB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CLUB kainų prognozė 2040 metams?
Pixel Canvas (CLUB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CLUB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:37:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.