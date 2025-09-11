Daugiau apie CHZ

Chiliz logotipas

Chiliz kaina(CHZ)

1 CHZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.04207
$0.04207
-1.59%1D
USD
Chiliz (CHZ) kainos grafikas realiu laiku
Chiliz (CHZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04182
$ 0.04182
24 val. žemiausia
$ 0.04299
$ 0.04299
24 val. aukščiausia

$ 0.04182
$ 0.04182

$ 0.04299
$ 0.04299

$ 0.89147509
$ 0.89147509

$ 0.0040007649349
$ 0.0040007649349

-0.41%

-1.59%

+6.50%

+6.50%

Chiliz (CHZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.04206. Per pastarąsias 24 valandas CHZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04182 iki aukščiausios $ 0.04299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHZ kaina yra $ 0.89147509, o žemiausia – $ 0.0040007649349.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chiliz (CHZ) rinkos informacija

No.135

$ 419.67M
$ 419.67M

$ 873.68K
$ 873.68K

$ 419.59M
$ 419.59M

9.98B
9.98B

--
--

9,975,874,490
9,975,874,490

0.01%

ETH

Dabartinė Chiliz rinkos kapitalizacija yra $ 419.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 873.68K. CHZ apyvartoje yra 9.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 9975874490. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 419.59M

Chiliz (CHZ) kainos istorija USD

Stebėkite Chiliz kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006797-1.59%
30 dienų$ +0.00062+1.49%
60 dienų$ +0.00233+5.86%
90 dienų$ +0.00601+16.67%
Chiliz kainos pokytis šiandien

Šiandien CHZ užfiksuotas $ -0.0006797 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chiliz 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00062 (+1.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chiliz 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHZ rodiklis pasikeitė $ +0.00233 (+5.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chiliz 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00601 (+16.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chiliz (CHZ) pokyčius?

Peržiūrėkite Chiliz kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chiliz investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chiliz mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chiliz, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chiliz kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chiliz (CHZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chiliz (CHZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chiliz prognozes.

Peržiūrėkite Chiliz kainos prognozę dabar!

Chiliz (CHZ) Tokenomika

Supratimas apie Chiliz (CHZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chiliz (CHZ)

Ieškote, kaip nusipirkti Chiliz? Viskas paprasta ir patogu! Chiliz lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHZ į vietos valiutas

1 Chiliz(CHZ) į VND
1,106.8089
1 Chiliz(CHZ) į AUD
A$0.0635106
1 Chiliz(CHZ) į GBP
0.0307038
1 Chiliz(CHZ) į EUR
0.035751
1 Chiliz(CHZ) į USD
$0.04206
1 Chiliz(CHZ) į MYR
RM0.1774932
1 Chiliz(CHZ) į TRY
1.7362368
1 Chiliz(CHZ) į JPY
¥6.18282
1 Chiliz(CHZ) į ARS
ARS$59.91447
1 Chiliz(CHZ) į RUB
3.5536494
1 Chiliz(CHZ) į INR
3.7059066
1 Chiliz(CHZ) į IDR
Rp689.5080864
1 Chiliz(CHZ) į KRW
58.4162928
1 Chiliz(CHZ) į PHP
2.4066732
1 Chiliz(CHZ) į EGP
￡E.2.0226654
1 Chiliz(CHZ) į BRL
R$0.227124
1 Chiliz(CHZ) į CAD
C$0.0580428
1 Chiliz(CHZ) į BDT
5.122908
1 Chiliz(CHZ) į NGN
63.5345742
1 Chiliz(CHZ) į COP
$164.9408136
1 Chiliz(CHZ) į ZAR
R.0.7356294
1 Chiliz(CHZ) į UAH
1.7362368
1 Chiliz(CHZ) į VES
Bs6.56136
1 Chiliz(CHZ) į CLP
$40.41966
1 Chiliz(CHZ) į PKR
Rs11.9454606
1 Chiliz(CHZ) į KZT
22.6737048
1 Chiliz(CHZ) į THB
฿1.3362462
1 Chiliz(CHZ) į TWD
NT$1.2739974
1 Chiliz(CHZ) į AED
د.إ0.1543602
1 Chiliz(CHZ) į CHF
Fr0.0332274
1 Chiliz(CHZ) į HKD
HK$0.3272268
1 Chiliz(CHZ) į AMD
֏16.0715466
1 Chiliz(CHZ) į MAD
.د.م0.3798018
1 Chiliz(CHZ) į MXN
$0.7818954
1 Chiliz(CHZ) į SAR
ريال0.157725
1 Chiliz(CHZ) į PLN
0.1530984
1 Chiliz(CHZ) į RON
лв0.1825404
1 Chiliz(CHZ) į SEK
kr0.393261
1 Chiliz(CHZ) į BGN
лв0.0702402
1 Chiliz(CHZ) į HUF
Ft14.1376278
1 Chiliz(CHZ) į CZK
0.8773716
1 Chiliz(CHZ) į KWD
د.ك0.0128283
1 Chiliz(CHZ) į ILS
0.1396392
1 Chiliz(CHZ) į AOA
Kz38.4811146
1 Chiliz(CHZ) į BHD
.د.ب0.01585662
1 Chiliz(CHZ) į BMD
$0.04206
1 Chiliz(CHZ) į DKK
kr0.2683428
1 Chiliz(CHZ) į HNL
L1.1023926
1 Chiliz(CHZ) į MUR
1.91373
1 Chiliz(CHZ) į NAD
$0.7394148
1 Chiliz(CHZ) į NOK
kr0.4176558
1 Chiliz(CHZ) į NZD
$0.0706608
1 Chiliz(CHZ) į PAB
B/.0.04206
1 Chiliz(CHZ) į PGK
K0.1783344
1 Chiliz(CHZ) į QAR
ر.ق0.1530984
1 Chiliz(CHZ) į RSD
дин.4.2135708

Chiliz išteklius

Išsamesnei Chiliz analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Chiliz svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chiliz

Kiek Chiliz(CHZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHZ kaina USD valiuta yra 0.04206USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHZ į USD kaina?
Dabartinė CHZ kaina USD valiuta yra $ 0.04206. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chiliz rinkos kapitalizacija?
CHZ rinkos kapitalizacija yra $ 419.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHZ apyvartoje?
CHZ apyvartoje yra 9.98BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHZ kaina?
CHZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.89147509USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHZ kaina?
CHZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0040007649349USD.
Kokia yra CHZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHZ yra $ 873.68KUSD.
Ar CHZ kaina šiais metais kils?
CHZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CHZ-į-USD skaičiuoklė

Suma

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.04206 USD

Prekiauti CHZ

CHZUSDT
$0.04207
$0.04207
-1.60%

