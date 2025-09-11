Chiliz (CHZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.04206. Per pastarąsias 24 valandas CHZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04182 iki aukščiausios $ 0.04299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHZ kaina yra $ 0.89147509, o žemiausia – $ 0.0040007649349.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chiliz (CHZ) rinkos informacija
No.135
$ 419.67M
$ 873.68K
$ 419.59M
9.98B
--
9,975,874,490
0.01%
2019-07-02 00:00:00
ETH
Dabartinė Chiliz rinkos kapitalizacija yra $ 419.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 873.68K. CHZ apyvartoje yra 9.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 9975874490. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 419.59M
Chiliz (CHZ) kainos istorija USD
Stebėkite Chiliz kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006797
-1.59%
30 dienų
$ +0.00062
+1.49%
60 dienų
$ +0.00233
+5.86%
90 dienų
$ +0.00601
+16.67%
Chiliz kainos pokytis šiandien
Šiandien CHZ užfiksuotas $ -0.0006797 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chiliz 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00062 (+1.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chiliz 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHZ rodiklis pasikeitė $ +0.00233 (+5.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chiliz 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00601 (+16.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chiliz (CHZ) pokyčius?
Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
Chiliz galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chiliz investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CHZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chiliz mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chiliz, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Chiliz kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chiliz (CHZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chiliz (CHZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chiliz prognozes.
Supratimas apie Chiliz (CHZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chiliz (CHZ)
Ieškote, kaip nusipirkti Chiliz? Viskas paprasta ir patogu! Chiliz lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.