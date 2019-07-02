CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

VardasCHZ

ReitingasNo.139

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.73%

Cirkuliuojantis kiekis10,002,523,423

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla10,002,523,423

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2019-07-02 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.89147509,2021-03-13

Mažiausia kaina0.0040007649349,2019-09-27

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

