Tranchess (CHESS) realiojo laiko kaina yra $ 0.07236. Per pastarąsias 24 valandas CHESS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07126 iki aukščiausios $ 0.07604 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHESS kaina yra $ 7.9212842434622575, o žemiausia – $ 0.044805179770472464.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHESS per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tranchess (CHESS) rinkos informacija
No.1021
$ 14.81M
$ 414.17K
$ 21.71M
204.61M
300,000,000
300,000,000
68.20%
BSC
Dabartinė Tranchess rinkos kapitalizacija yra $ 14.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 414.17K. CHESS apyvartoje yra 204.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.71M
Tranchess (CHESS) kainos istorija USD
Stebėkite Tranchess kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006572
-0.89%
30 dienų
$ +0.00001
+0.01%
60 dienų
$ +0.00125
+1.75%
90 dienų
$ +0.0052
+7.74%
Tranchess kainos pokytis šiandien
Šiandien CHESS užfiksuotas $ -0.0006572 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tranchess 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00001 (+0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tranchess 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHESS rodiklis pasikeitė $ +0.00125 (+1.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tranchess 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0052 (+7.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tranchess (CHESS) pokyčius?
Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.
Tranchess galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tranchess investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tranchess, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tranchess kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tranchess (CHESS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tranchess (CHESS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tranchess prognozes.
Supratimas apie Tranchess (CHESS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHESSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tranchess (CHESS)
Ieškote, kaip nusipirkti Tranchess? Viskas paprasta ir patogu! Tranchess lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.