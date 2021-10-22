CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.22%

Cirkuliuojantis kiekis205,180,996

Maksimali pasiūla300,000,000

Bendra pasiūla300,000,000

Cirkuliacijos norma0.6839%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas7.9212842434622575,2021-10-22

Mažiausia kaina0.044805179770472464,2025-04-07

Vieša blokų grandinėBSC

ĮvadasTranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

