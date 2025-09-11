Daugiau apie CERE

Cere Network logotipas

Cere Network kaina(CERE)

1 CERE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0008808
$0.0008808$0.0008808
+0.05%1D
USD
Cere Network (CERE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Cere Network (CERE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0008658
$ 0.0008658$ 0.0008658
24 val. žemiausia
$ 0.0008935
$ 0.0008935$ 0.0008935
24 val. aukščiausia

$ 0.0008658
$ 0.0008658$ 0.0008658

$ 0.0008935
$ 0.0008935$ 0.0008935

$ 0.48141058659287334
$ 0.48141058659287334$ 0.48141058659287334

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

+0.05%

-2.97%

-2.97%

Cere Network (CERE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008808. Per pastarąsias 24 valandas CERE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008658 iki aukščiausios $ 0.0008935 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CERE kaina yra $ 0.48141058659287334, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CERE per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cere Network (CERE) rinkos informacija

No.1365

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

$ 56.69K
$ 56.69K$ 56.69K

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

6.94B
6.94B 6.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

69.39%

ETH

Dabartinė Cere Network rinkos kapitalizacija yra $ 6.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.69K. CERE apyvartoje yra 6.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.81M

Cere Network (CERE) kainos istorija USD

Stebėkite Cere Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000044+0.05%
30 dienų$ -0.0002909-24.83%
60 dienų$ -0.0005093-36.64%
90 dienų$ -0.0004944-35.96%
Cere Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CERE užfiksuotas $ +0.00000044 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cere Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002909 (-24.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cere Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CERE rodiklis pasikeitė $ -0.0005093 (-36.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cere Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004944 (-35.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cere Network (CERE) pokyčius?

Peržiūrėkite Cere Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cere Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CEREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cere Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cere Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cere Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cere Network (CERE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cere Network (CERE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cere Network prognozes.

Peržiūrėkite Cere Network kainos prognozę dabar!

Cere Network (CERE) Tokenomika

Supratimas apie Cere Network (CERE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CEREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cere Network (CERE)

Ieškote, kaip nusipirkti Cere Network? Viskas paprasta ir patogu! Cere Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Cere Network išteklius

Išsamesnei Cere Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cere Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cere Network

Kiek Cere Network(CERE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CERE kaina USD valiuta yra 0.0008808USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CERE į USD kaina?
Dabartinė CERE kaina USD valiuta yra $ 0.0008808. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cere Network rinkos kapitalizacija?
CERE rinkos kapitalizacija yra $ 6.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CERE apyvartoje?
CERE apyvartoje yra 6.94BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CERE kaina?
CERE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.48141058659287334USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CERE kaina?
CERE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CERE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CERE yra $ 56.69KUSD.
Ar CERE kaina šiais metais kils?
CERE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CERE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Cere Network (CERE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

