Cere Network (CERE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008808. Per pastarąsias 24 valandas CERE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008658 iki aukščiausios $ 0.0008935 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CERE kaina yra $ 0.48141058659287334, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CERE per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cere Network (CERE) rinkos informacija
No.1365
$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M
$ 56.69K
$ 56.69K$ 56.69K
$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M
6.94B
6.94B 6.94B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
69.39%
ETH
Dabartinė Cere Network rinkos kapitalizacija yra $ 6.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.69K. CERE apyvartoje yra 6.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.81M
Cere Network (CERE) kainos istorija USD
Stebėkite Cere Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000044
+0.05%
30 dienų
$ -0.0002909
-24.83%
60 dienų
$ -0.0005093
-36.64%
90 dienų
$ -0.0004944
-35.96%
Cere Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CERE užfiksuotas $ +0.00000044 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cere Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002909 (-24.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cere Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CERE rodiklis pasikeitė $ -0.0005093 (-36.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cere Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004944 (-35.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cere Network (CERE) pokyčius?
Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.
Cere Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cere Network (CERE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cere Network (CERE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cere Network prognozes.
Supratimas apie Cere Network (CERE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CEREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
