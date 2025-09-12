Cere Network (CERE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cere Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CERE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cere Network kainą
%

Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cere Network kainos prognozė
$0.0008891
+2.46%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:43:44(UTC+8)

Cere Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cere Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000889 prekybos kainą 2025 m.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cere Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000933 prekybos kainą 2026 m.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CERE ateities kaina yra $ 0.000980 su 10.25% augimo norma.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CERE ateities kaina yra $ 0.001029 su 15.76% augimo norma.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CERE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001080, o augimo norma – 21.55%.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CERE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001134, o augimo norma – 27.63%.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cere Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001848 prekybos kainą.

Cere Network (CERE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cere Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003010 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000889
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000933
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000980
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001029
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001080
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001134
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001191
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001251
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001313
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001379
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001448
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001520
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001596
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001676
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001760
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001848
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cere Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000889
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000889
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000889
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000892
    0.41%
Cere Network (CERE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CERE kaina yra $0.000889. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cere Network (CERE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CERE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000889. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cere Network (CERE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CERE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000889. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cere Network (CERE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CERE kaina yra $0.000892. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cere Network kainų statistika

$ 0.0008891
$ 0.0008891$ 0.0008891

+2.46%

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

6.94B
6.94B 6.94B

$ 57.33K
$ 57.33K$ 57.33K

--

Naujausia CERE kaina yra $ 0.0008891. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.46%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.33K.
Be to, CERE turi 6.94B apyvartą ir $ 6.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cere Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cere Network, dabartinė Cere Network kaina yra 0.000889USD. Apyvartinė Cere Network (CERE) pasiūla yra 0.00 CERE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000002
    $ 0.000928
    $ 0.000856
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000012
    $ 0.000955
    $ 0.000856
  • 30 dienų
    -0.29%
    $ -0.000375
    $ 0.001307
    $ 0.000854
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cere Network kaina pasikeitė $-0.000002, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cere Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000955 ir žemiausia $0.000856. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo CERE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cere Network įvyko -0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000375 vertę. Tai rodo, kad CERE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Cere Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CERE kainų istoriją

Kaip veikia Cere Network (CERE) kainų prognozės modulis?

Cere Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CERE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cere Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CERE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cere Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CERE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CERE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cere Network potencialą.

Kodėl CERE kainų prognozė yra svarbi?

CERE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CERE dabar?
Pagal jūsų prognozes, CERE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CERE kainų prognozė?
Remiantis Cere Network (CERE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CERE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CERE 2026 m.?
1 vieneto Cere Network (CERE) kaina šiandien yra $0.000889. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CERE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CERE kaina 2027 m.?
Cere Network (CERE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CERE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CERE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cere Network (CERE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CERE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cere Network (CERE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CERE 2030 m.?
1 vieneto Cere Network (CERE) kaina šiandien yra $0.000889. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CERE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CERE kainų prognozė 2040 metams?
Cere Network (CERE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CERE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:43:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.