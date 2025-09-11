Catizen (CATI) realiojo laiko kaina yra $ 0.09116. Per pastarąsias 24 valandas CATI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08854 iki aukščiausios $ 0.09298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATI kaina yra $ 1.29322, o žemiausia – $ 0.06848760725608903.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATI per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Catizen (CATI) rinkos informacija
Dabartinė Catizen rinkos kapitalizacija yra $ 30.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 720.62K. CATI apyvartoje yra 337.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.16M
Catizen (CATI) kainos istorija USD
Stebėkite Catizen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002926
-0.32%
30 dienų
$ -0.00365
-3.85%
60 dienų
$ +0.00452
+5.21%
90 dienų
$ +0.01017
+12.55%
Catizen kainos pokytis šiandien
Šiandien CATI užfiksuotas $ -0.0002926 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Catizen 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00365 (-3.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Catizen 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CATI rodiklis pasikeitė $ +0.00452 (+5.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Catizen 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01017 (+12.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Catizen (CATI) pokyčius?
Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world.
Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.
Catizen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti CATIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Catizen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Catizen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Catizen kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Catizen (CATI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Catizen (CATI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Catizen prognozes.
Supratimas apie Catizen (CATI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Catizen (CATI)
Ieškote, kaip nusipirkti Catizen? Viskas paprasta ir patogu!
