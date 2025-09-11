Daugiau apie CATI

Catizen logotipas

Catizen kaina(CATI)

1 CATI į USD – tiesioginė kaina:

$0.09116
$0.09116
-0.32%1D
USD
Catizen (CATI) kainos grafikas realiu laiku
Catizen (CATI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08854
24 val. žemiausia
$ 0.09298
24 val. aukščiausia

$ 0.08854
$ 0.09298
$ 1.29322
$ 0.06848760725608903
+0.33%

-0.32%

+3.26%

+3.26%

Catizen (CATI) realiojo laiko kaina yra $ 0.09116. Per pastarąsias 24 valandas CATI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08854 iki aukščiausios $ 0.09298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATI kaina yra $ 1.29322, o žemiausia – $ 0.06848760725608903.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATI per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Catizen (CATI) rinkos informacija

No.755

$ 30.78M
$ 720.62K
$ 91.16M
337.67M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.76%

TONCOIN

Dabartinė Catizen rinkos kapitalizacija yra $ 30.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 720.62K. CATI apyvartoje yra 337.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.16M

Catizen (CATI) kainos istorija USD

Stebėkite Catizen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002926-0.32%
30 dienų$ -0.00365-3.85%
60 dienų$ +0.00452+5.21%
90 dienų$ +0.01017+12.55%
Catizen kainos pokytis šiandien

Šiandien CATI užfiksuotas $ -0.0002926 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Catizen 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00365 (-3.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Catizen 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CATI rodiklis pasikeitė $ +0.00452 (+5.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Catizen 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01017 (+12.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Catizen (CATI) pokyčius?

Peržiūrėkite Catizen kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Catizen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Catizen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CATIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Catizen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Catizen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Catizen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Catizen (CATI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Catizen (CATI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Catizen prognozes.

Peržiūrėkite Catizen kainos prognozę dabar!

Catizen (CATI) Tokenomika

Supratimas apie Catizen (CATI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Catizen (CATI)

Ieškote, kaip nusipirkti Catizen? Viskas paprasta ir patogu! Catizen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CATI į vietos valiutas

1 Catizen(CATI) į VND
2,398.8754
1 Catizen(CATI) į AUD
A$0.1376516
1 Catizen(CATI) į GBP
0.0665468
1 Catizen(CATI) į EUR
0.077486
1 Catizen(CATI) į USD
$0.09116
1 Catizen(CATI) į MYR
RM0.3846952
1 Catizen(CATI) į TRY
3.7630848
1 Catizen(CATI) į JPY
¥13.40052
1 Catizen(CATI) į ARS
ARS$129.85742
1 Catizen(CATI) į RUB
7.7021084
1 Catizen(CATI) į INR
8.0321076
1 Catizen(CATI) į IDR
Rp1,494.4259904
1 Catizen(CATI) į KRW
126.6103008
1 Catizen(CATI) į PHP
5.2161752
1 Catizen(CATI) į EGP
￡E.4.3838844
1 Catizen(CATI) į BRL
R$0.492264
1 Catizen(CATI) į CAD
C$0.1258008
1 Catizen(CATI) į BDT
11.103288
1 Catizen(CATI) į NGN
137.7035612
1 Catizen(CATI) į COP
$357.4894096
1 Catizen(CATI) į ZAR
R.1.5943884
1 Catizen(CATI) į UAH
3.7630848
1 Catizen(CATI) į VES
Bs14.22096
1 Catizen(CATI) į CLP
$87.60476
1 Catizen(CATI) į PKR
Rs25.8903516
1 Catizen(CATI) į KZT
49.1425328
1 Catizen(CATI) į THB
฿2.8961532
1 Catizen(CATI) į TWD
NT$2.7612364
1 Catizen(CATI) į AED
د.إ0.3345572
1 Catizen(CATI) į CHF
Fr0.0720164
1 Catizen(CATI) į HKD
HK$0.7092248
1 Catizen(CATI) į AMD
֏34.8331476
1 Catizen(CATI) į MAD
.د.م0.8231748
1 Catizen(CATI) į MXN
$1.6946644
1 Catizen(CATI) į SAR
ريال0.34185
1 Catizen(CATI) į PLN
0.3318224
1 Catizen(CATI) į RON
лв0.3956344
1 Catizen(CATI) į SEK
kr0.852346
1 Catizen(CATI) į BGN
лв0.1522372
1 Catizen(CATI) į HUF
Ft30.6416108
1 Catizen(CATI) į CZK
1.9015976
1 Catizen(CATI) į KWD
د.ك0.0278038
1 Catizen(CATI) į ILS
0.3026512
1 Catizen(CATI) į AOA
Kz83.4031956
1 Catizen(CATI) į BHD
.د.ب0.03436732
1 Catizen(CATI) į BMD
$0.09116
1 Catizen(CATI) į DKK
kr0.5816008
1 Catizen(CATI) į HNL
L2.3893036
1 Catizen(CATI) į MUR
4.14778
1 Catizen(CATI) į NAD
$1.6025928
1 Catizen(CATI) į NOK
kr0.9052188
1 Catizen(CATI) į NZD
$0.1531488
1 Catizen(CATI) į PAB
B/.0.09116
1 Catizen(CATI) į PGK
K0.3865184
1 Catizen(CATI) į QAR
ر.ق0.3318224
1 Catizen(CATI) į RSD
дин.9.1324088

Catizen išteklius

Išsamesnei Catizen analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Catizen svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Catizen

Kiek Catizen(CATI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATI kaina USD valiuta yra 0.09116USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATI į USD kaina?
Dabartinė CATI kaina USD valiuta yra $ 0.09116. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Catizen rinkos kapitalizacija?
CATI rinkos kapitalizacija yra $ 30.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATI apyvartoje?
CATI apyvartoje yra 337.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATI kaina?
CATI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.29322USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATI kaina?
CATI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06848760725608903USD.
Kokia yra CATI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATI yra $ 720.62KUSD.
Ar CATI kaina šiais metais kils?
CATI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Catizen (CATI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

