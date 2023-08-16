<p>1) Pripažįstate ir sutinkate, kad MEXC nebus atsakinga už bet kokius nuostolius ir žalą, atsiradusius dėl bet kurios iš šių aplinkybių:</p><article><p> a) Pelno, duomenų, galimybių praradimo, nematerialios žalos ar bet kokios žalos, atsiradusios dėl force majeure aplinkybių.</p><p>b) MEXC turi pagrįstų priežasčių manyti, kad konkretus sekėjas ir konkretūs sandoriai gali pažeisti galiojančius įstatymus, šį Susitarimą ar kitus teisinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiamą prekybos veiklą (įskaitant, inter alia, manipuliavimą ar piktnaudžiavimą), sąskaitos atidarymo metu buvo pateikta apgaulinga ar neteisinga informacija arba, naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nesielgėte bona fide.</p><p>c) MEXC turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Sekėjo elgesys Platformoje, kaip įtariama, yra neteisėtas ar netinkamas, įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiamą prekybos veiklą (įskaitant, inter alia, manipuliacinį ar piktnaudžiaujamą prekybos elgesį), apgaulingą ar neteisingą informaciją, kuri buvo pateikta per sąskaitos atidarymo procesą, arba jūs nesielgėte bona fide naudodamiesi mūsų Paslaugomis.</p><p>d) Nuostoliai ar išlaidos, patirtos perkant ar įsigyjant bet kokius duomenis, informaciją ar sudarant sandorius naudojantis Paslaugomis.</p><p>e) Jūsų klaidingas Paslaugų aiškinimas ar nesupratimas, bet kokie daliniai ar visiški nuostoliai, atsiradę dėl jūsų tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo, susijusio su Paslaugomis ir šia Susitarimu.</p></article><p>2) Pripažįstate ir sutinkate, kad egzistuoja rizika, susijusi su Paslaugų veikimu, įskaitant, bet neapsiribojant automatinėmis prekybos operacijomis, kai jūsų sąskaita gali pradėti ir baigti sandorius be jūsų rankinio įsikišimo.</p><p>3) Pripažįstate ir sutinkate, kad MEXC negarantuoja bet kokio nukopijuoto sandorio sėkmės arba to, kad nukopijuotas sandoris bus nukopijuotas į sekėjo sąskaitą. Nukopijuotas sandoris gali būti nesėkmingai nukopijuotas dėl kelių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, minimalios kopijuojamo sandorio sumos nesilaikymą, reikalaujamo užstato santykio nesilaikymą, rizikos kontrolės priemonių taikymo pradžią ir kitas aplinkybes, kurios pažeidžia šį Susitarimą ir (arba) Teisinius dokumentus arba yra kitaip numatyto Susitarimo ir (arba) Teisiniuose dokumentuose.</p><p>4) Pripažįstate ir sutinkate, kad Paslaugų teikimas gali vėluoti ir dėl to patirsite nuostolių ir (arba) išlaidų, taip pat kad Paslaugos gali neveikti.</p><p>5) Investicijų valdymo paslaugos teikiamos jūsų nuožiūra. Atkreipkite dėmesį, kad jei nusprendžiate pasinaudoti Paslaugomis, kad kopijuotumėte konkrečių prekiautojų sandorius ir (arba) laikytumėtės konkrečių prekybos strategijų, laikoma, kad apsvarstėte savo bendrą finansinę padėtį, įskaitant finansinį planavimą, ir suprantate, kad naudojimasis Paslaugų funkcija yra itin spekuliatyvus, o nuostoliai, kuriuos galite patirti, gali būti didesni nei prekiautojo. Prekiautojas gali sudaryti ir pelningus, ir nuostolingus sandorius.</p><p>6) Čia pateiktos paslaugos yra tik jūsų nuoroda. Jei priimate investicinį sprendimą, remdamiesi Platformoje pateikta informacija arba informacija, gauta naudojantis Paslaugomis, patys prisiimate riziką.</p><p>7) Prieš priimdami investicinį sprendimą, turite atlikti nepriklausomą tyrimą ir priimti sprendimą. Turėtumėte savarankiškai nuspręsti, ar jūsų investicijos, strategija ar bet kokie kiti produktai ir paslaugos atitinka jūsų poreikius, atsižvelgdami į savo investavimo tikslus ir asmenines bei finansines sąlygas.</p><p>8) Jūs patys atsakote už nuostolius, patirtus dėl automatinio operacijų vykdymo naudojant Paslaugų funkciją.</p><p>9) Bet kokia informacija Platformoje yra skirta prekybos dinamikai ir informacinėms paslaugoms, skirtoms prekiautojams ir sekėjams, teikti. Šioje platformoje neteikiamos jokios formos konsultacijos dėl investavimo, taip pat ji nereiškia, kad tokia informacija ar funkcijos teikiamos bet kokia forma. Turite atlikti nepriklausomus tyrimus ir priimti nepriklausomus investicinius sprendimus, remdamiesi informacija, surinkta naudojantis šia Platforma arba Paslaugų funkcija.</p><p>10) Sutinkate ir pripažįstate, kad toliau išvardytos, bet neapsiribojant, priežastys, dėl kurių gali nepavykti atlikti Paslaugų: </p><article><p>a) Prekiautojo sekėjų skaičius pasiekė viršutinę ribą; </p><p>b) Prekiautojas nutraukė veiklą; </p><p>c) Jūsų dabartinis statusas yra Prekiautojo; </p><p>d) Jūsų sąskaitoje nėra turto ar lėšų; </p><p>e)Prekiautojo pavedimų riba pasiekė viršutinę ribą.</p></article><p>Mes imsimės pagrįstų priemonių, kad stebėtume bet kurio prekiautojo veiklą pagal Paslaugų funkciją. Pasiliekame teisę pristabdyti, sustabdyti arba blokuoti bet kurio Prekiautojo sandorių kopijavimą pagal Paslaugų funkciją.</p><p>MEXC aiškiai pasilieka visas teises galutinai išaiškinti šį Susitarimą pagal galiojančius įstatymus.</p>