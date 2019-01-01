Blocksquare Token (BST) Tokenomika

Blocksquare Token (BST) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBlocksquare Token (BST), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Blocksquare Token (BST) Informacija

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

https://blocksquare.io/
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Blocksquare Token (BST) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Blocksquare Token (BST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M
Bendra pasiūla:
$ 62.71M
$ 62.71M$ 62.71M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 60.52M
$ 60.52M$ 60.52M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M
Visų laikų rekordas:
$ 0.971
$ 0.971$ 0.971
Visų laikų minimumas:
$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443
Dabartinė kaina:
$ 0.0918
$ 0.0918$ 0.0918

Blocksquare Token (BST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Blocksquare Token (BST) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BST tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BST tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BST tokenomiką, galite peržiūrėti BST tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

